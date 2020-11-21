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    «Шахтер» вернется на первое место?

    «Шахтер» Д — «Александрия». Прогноз (к. 2.57) и ставки на чемпионат Украины 21 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Д — «Александрия»
    Лидер «Шахтера» Тайсон
    Донецкий «Шахтер» сыграет с «Александрией» в рамках десятого тура чемпионата Украины. Матч состоится 21 ноября в Киеве, начало — в 18:00 мск. Прогноз на «Шахтер» Д — «Александрия».
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 21 Ноября 2020 года
    Шахтёр Д
  • Донецк
    •  Шахтёр Д 18:00 Александрия Александрия
  • Александрия
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 6.30
  • 2
  • 10.50
  • Ставка!
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    «Шахтер»

    Перед паузой на матчи сборных «Шахтер» одержал важную победу над киевским «Динамо».

    В этой игре действующему чемпиону немного повезло, в конце первого тайма красную карточку получил капитан динамовцев Сергей Сидорчук, и имено этот момент стал ключевым. Оставшись вдесятером, «Динамо» уже не смогло играть на равных со своим главным конкурентом.

    В турнирной таблице «Шахтер» по-прежнему находится позади «Динамо», но теперь отставание составляет всего лишь одно очко.

    Если же говорить в целом, то пока «Шахтер» по-настоящему не брался за дело в чемпионате Украины. Об этом можно судить по матчам с «Зарей», «Рухом», «Десной» и «Ворсклой», которые завершились вничью.

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    Пока что «Шахтер» максимально сконцентрирован на Лиге чемпионов. В главном турнире Европы донецкая команда стартовала с победы над мадридским «Реалом», но после этого была ничья с «Интером» и болезненное поражение от менхенгладбахской «Боруссии» со счетом 0:6.

    «Александрия»

    Тем временем «Александрия» находится на седьмом месте в таблице УПЛ, набрав в 10-ти матчах 13 очков.

    Скорее всего, команда Владимира Шарана еще поборется за путевку в Лигу Европы, конкуренты ушли не так уж и далеко.

    «Александрия» стабильно набирает очки на своем поле, тогда как в гостевых матчах игра у команды пока не клеится. В трех выездных матчах «Александрия» пока не набрала ни одного очка, хотя, например, в игре с киевским «Динамо» выглядела очень даже неплохо.

    Прогноз и ставка

    На «Шахтер» можно поставить за 1.27, ничью букмекеры предлагают за 5.80, а победу «Александрии» — за 9.10.

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    Матчи с «Александрией», как правило, получаются непростыми для «Шахтера». Например, два из трех предыдущих матчей завершились вничью.

    Не факт, конечно, что гости снова отберут очки у чемпиона, но игра будет боевой, в этом можно не сомневаться.

    Ставка — обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.02.

    Или победа «Шахтера» + обе команды забьют за 2.57. «Шахтер», скорее всего, выиграет, лимит ошибок в чемпионате почти исчерпан. Тем более сейчас есть прекрасная возможность выйти вперед, учитывая, с какими кадровыми проблемами в последнее время столкнулось киевское «Динамо». 0

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    «Шахтер» Д — «Александрия». Прогноз (к. 2.57) и ставки на чемпионат Украины 21 ноября 2020 года. Прогноз на «Шахтер» Д — «Александрия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.57
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