«Шахтер» Д — «Александрия». Прогноз (к. 2.57) и ставки на чемпионат Украины 21 ноября 2020 года

Донецкий «Шахтер» сыграет с «Александрией» в рамках десятого тура чемпионата Украины. Матч состоится 21 ноября в Киеве, начало — в 18:00 мск. Прогноз на «Шахтер» Д — «Александрия».

«Шахтер»

Перед паузой на матчи сборных «Шахтер» одержал важную победу над киевским «Динамо».

В этой игре действующему чемпиону немного повезло, в конце первого тайма красную карточку получил капитан динамовцев Сергей Сидорчук, и имено этот момент стал ключевым. Оставшись вдесятером, «Динамо» уже не смогло играть на равных со своим главным конкурентом.

В турнирной таблице «Шахтер» по-прежнему находится позади «Динамо», но теперь отставание составляет всего лишь одно очко.

Если же говорить в целом, то пока «Шахтер» по-настоящему не брался за дело в чемпионате Украины. Об этом можно судить по матчам с «Зарей», «Рухом», «Десной» и «Ворсклой», которые завершились вничью.

Все прогнозы на футбол

Пока что «Шахтер» максимально сконцентрирован на Лиге чемпионов. В главном турнире Европы донецкая команда стартовала с победы над мадридским «Реалом», но после этого была ничья с «Интером» и болезненное поражение от менхенгладбахской «Боруссии» со счетом 0:6.

«Александрия»

Тем временем «Александрия» находится на седьмом месте в таблице УПЛ, набрав в 10-ти матчах 13 очков.

Скорее всего, команда Владимира Шарана еще поборется за путевку в Лигу Европы, конкуренты ушли не так уж и далеко.

«Александрия» стабильно набирает очки на своем поле, тогда как в гостевых матчах игра у команды пока не клеится. В трех выездных матчах «Александрия» пока не набрала ни одного очка, хотя, например, в игре с киевским «Динамо» выглядела очень даже неплохо.

Прогноз и ставка

На «Шахтер» можно поставить за 1.27, ничью букмекеры предлагают за 5.80, а победу «Александрии» — за 9.10.

Матчи с «Александрией», как правило, получаются непростыми для «Шахтера». Например, два из трех предыдущих матчей завершились вничью.

Не факт, конечно, что гости снова отберут очки у чемпиона, но игра будет боевой, в этом можно не сомневаться.

Ставка — обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.02.

Или победа «Шахтера» + обе команды забьют за 2.57. «Шахтер», скорее всего, выиграет, лимит ошибок в чемпионате почти исчерпан. Тем более сейчас есть прекрасная возможность выйти вперед, учитывая, с какими кадровыми проблемами в последнее время столкнулось киевское «Динамо». 0