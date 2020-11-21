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    Совладает ли с «Атлетико» «Барселоной»?

    «Атлетико» — «Барселона». Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч Ла Лиги 21 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Барселона»
    «Атлетико» — потенциальный лидер Примеры
    В 10-м туре чемпионата Испании «Атлетико» будет принимать «Барселону». Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» 21 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Барселона».
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    Футбол. Испания. Примера 21 Ноября 2020 года
    Атлетико
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    «Атлетико»

    В нынешнем сезоне Примеры «Атлетико» сыграл семь матчей и еще ни разу не проиграл — пять побед и две ничьи. Кроме того, подопечные Симеоне пропустили всего два мяча, что является лучшим показателем надежности в чемпионате на данный момент.

    «Матрасники» набрали 17 очков и сейчас занимают третье место. Поскольку у лидера «Сосьедада» с 20 баллами на два матча больше, то именно «кольчонерос» являются потенциальным лидером первенства.

    «Атлетико» выиграл четыри последних матча Ла Лиги. Команда одолела «Бетис», «Сельту» со счетом 2:0, «Осасуну» с результатом 2:1, а также разгромила «Кадис» — 4:0.

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    Также за этот период у клуба было три встречи в Лиге чемпионов. Там удалось обыграть «Зальцбург» (3:2), но также они уступили «Баварии» (0:4) и сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).

    «Барселона»

    За семь сыгранных матчей в Примере каталонский клуб набрал всего 11 очков. В таблице чемпионата сине-гранатовые сейчас находятся на восьмом месте.

    На старте Ла Лиги «Барселона» сыграла мощно: в двух первых турах каталонцы разгромили «Вильярреал» (4:0) и «Сельту» (3:0). А затем в Примере начались проблемы.

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    • Сперва была потеря очков в противостоянии с «Севильей» (1:1). В следующих встречах команда Рональда Кумана уступила «Хетафе» (0:1), «Реалу» (1:3), расписала мировую с «Алавесом» (1:1), после чего не без проблем победила «Бетис» (5:2).

    В Лиге чемпионов дела у «Барселоны» идут чуть получше. В трех играх группового раунда каталонцы победили «Ференцварош» (5:1), «Ювентус» (2:0) и «Динамо» Киев (2:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — «Атлетико» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,50. 0

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