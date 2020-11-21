«Атлетико» — «Барселона». Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч Ла Лиги 21 ноября 2020 года

В 10-м туре чемпионата Испании «Атлетико» будет принимать «Барселону». Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» 21 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Барселона».

«Атлетико»

В нынешнем сезоне Примеры «Атлетико» сыграл семь матчей и еще ни разу не проиграл — пять побед и две ничьи. Кроме того, подопечные Симеоне пропустили всего два мяча, что является лучшим показателем надежности в чемпионате на данный момент.

«Матрасники» набрали 17 очков и сейчас занимают третье место. Поскольку у лидера «Сосьедада» с 20 баллами на два матча больше, то именно «кольчонерос» являются потенциальным лидером первенства.

«Атлетико» выиграл четыри последних матча Ла Лиги. Команда одолела «Бетис», «Сельту» со счетом 2:0, «Осасуну» с результатом 2:1, а также разгромила «Кадис» — 4:0.

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Также за этот период у клуба было три встречи в Лиге чемпионов. Там удалось обыграть «Зальцбург» (3:2), но также они уступили «Баварии» (0:4) и сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).

«Барселона»

За семь сыгранных матчей в Примере каталонский клуб набрал всего 11 очков. В таблице чемпионата сине-гранатовые сейчас находятся на восьмом месте.

На старте Ла Лиги «Барселона» сыграла мощно: в двух первых турах каталонцы разгромили «Вильярреал» (4:0) и «Сельту» (3:0). А затем в Примере начались проблемы.

Сперва была потеря очков в противостоянии с «Севильей» (1:1). В следующих встречах команда Рональда Кумана уступила «Хетафе» (0:1), «Реалу» (1:3), расписала мировую с «Алавесом» (1:1), после чего не без проблем победила «Бетис» (5:2).

В Лиге чемпионов дела у «Барселоны» идут чуть получше. В трех играх группового раунда каталонцы победили «Ференцварош» (5:1), «Ювентус» (2:0) и «Динамо» Киев (2:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — «Атлетико» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,50. 0