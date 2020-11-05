«Вильярреал» — «Маккаби» Тель-Авив. Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года

В рамках третьего тура Лиги Европы испанский «Вильярреал» дома примет «Маккаби» Тель-Авив. Команды встретятся 5 ноября на арене «Керамика» в Вильярреале. Начало матча в 23:00 по мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Маккаби» Тель-Авив.

«Вильярреал»

В первом туре группового раунда «Вильярреал» устроил голевую перестрелку с турецким «Сивасспором». На стадионе «Керамика» хозяева в итоге вышли победителями (5:3).

Во втором поединке данной стадии «Желтая субмарина» также выиграла. В формально гостевом матче ей удалось победить «Карабах» (3:1).

В сентябрьских встречах в рамках Ла Лиги подопечные Унаи Эмери сыграли вничью с «Уэской» (1:1), победили «Эйбар» (2:1), крупно уступили «Барселоне» (0:4) и одержали верх над «Алавесом» (3:1).

Все прогнозы на Лигу Европы

В начале октября левантийцы расписали мировую с «Атлетико» (0:0). А в недавних матчах Ла Лиги «Вильярреал» переиграл «Валенсию» (2:1), разошелся миром с «Кадисом» (0:0), а также победил «Вальядолид» (2:0) дома.

«Маккаби» Тель-Авив

В стартовом туре группового раунда Лиги Европы «Маккаби» добыл три очка. В этой игре он с минимальным счет переиграл «Карабах» (1:0).

Во втором поединке данной стадии турнира израильский клуб снова победил. В гостевой встрече против «Сивасспора» он взял верх с результатом 2:1.

В конце сентября «Маккаби» остановился в шаге от группового раунда Лиги чемпионов. В решающем раунда квалификации клуб из Тель-Авива проиграл по сумме двух матчей «Зальцбургу» с общим счетом 2:5.

Во внутреннем чемпионате коллектив идет на 11-м из 14-ти мест. В грядущему поединку он подходит с серией из четырех игр без поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,50.

Наши прогноз и ставка — «Вильярреал» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00. 0