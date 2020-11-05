ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зидан заставил приутихнуть слухи об отставке«Реал» возрождается, достигнув дна в матче с «Шахтером» Диогу ЖотаЖота заставил забыть о Фирмино. Португалец трижды забил «Аталанте» «Локомотив» — «Атлетико»Заслуженная ничья. ВАР и Гильерме помогли «Локо» добыть важное очко
  • 21:57
    • Шапи выйдет в старте «Краснодара» против «Севильи»
  • 19:54
    • Дзюба сыграет на острие атаки «Зенита» против «Лацио»
  • 19:09
    • УЕФА опроверг информацию о проведении Евро-2020 только в России
  • 17:34
    • «Локомотив» продлил контракт с Миранчуком
  • 22:11
    • Холанд сыграет в атаке «Боруссии» против «Брюгге»
  • 22:04
    • «Барселона» — «Динамо»: Месси и Гризманн выйдут с первых минут
  • 13:58
    • Теему Хартикайнен — нападающий недели в КХЛ
    Все новости спорта

    Чем завершится сражение за лидерство в группе?

    «Бенфика» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Бенфику Прогнозы на Португалия Прогнозы на Рейнджерс Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Рейнджерс»
    В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Бенфика» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Эштадиу да Луш» 5 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Бенфика» — «Рейнджерс».
    ×
    Футбол. Лига Европы. Группа D 05 Ноября 2020 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 20:55 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс
  • Лига Европы. Группа D
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.00
  • Ставка!
    •

    «Бенфика»

    Португальская команда в группе D лидирует с шестью очками на счету и разницей голов — 7:2. Столько же баллов успел накопить и «Рейнджерс», а остальные соперники имеют ноль в графе набранных очков.

    На старте Лиги Европы «Бенфика» отправилась в Познань, где сразилась с клубом «Лех». В этом матче гости столкнулись с серьезным сопротивлением поляков, но в итоге они сумели победить — 4:2.

    Следующий матч прошел дома. Подопечные Жоржи Жезуша принимали «Стандард». В Лиссабоне хозяева разгромили бельгийцев (3:0). А в чемпионате Португалии «орлы» после шести туров идут вторыми с 15 очками.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В стартовых пяти встречах в рамках Примейры-лиги «Бенфика» победила, а вот в недавнем поединке с «Боавиштой» «славные» потерпели первое поражение в сезоне (0:3).

    «Рейнджерс»

    Шотландская команда в двух матчах Лиги Европы забила всего три мяча, а в свои ворота не пропустила ни одного. Набрав шесть очков, она занимает пока второе место в группе D.

    Первый поединок в еврокубках «Рейнджерс» провел на выезде. Во встрече в Льеже подопечные Стивена Джеррарда без особых проблем разобрались со «Стандардом» (2:0).

  • Трансферный дайджест. 27 октября — 2 ноября
  • Кто зовет Гризманна на родину, где «Барселона» нашла альтернативу Депаю, кем усилится «Атлетико» и другие трансферные новости последних дней
  • 02/11/2020

    • В ходе второго матча Лиги Европы «плюшевые мишки» дома принимали «Лех». Игра на «Айброкс» была примерно равной, но хозяева, забив во втором тайме, смогли удержать победный результат (1:0).

    В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» лидирует. За 13 матчей команда набрала 35 баллов. В 11-м туре «Джерс» затащили дерби с «Селтиком» (2:0). А после этого коллектив Стиви Джи победил «Ливингстон» (2:0) и «Килмарнок» (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Бенфики» в матче третьего тура группового раунда ЛЕ букмекеры предлагают поставить за 1.90, на ничью — за 3.64, а на победу «Рейнджерс» — за 4.44.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru

    В своих двух матчах лиссабонский клуб продемонстрировал высокую результативность, в то время как «Джерс» играли более закрыто.

    Но в очной битве за лидерство в группе шотландцам придется раскрываться, потому как «Бенфика» не успокоится, пока не взломает оборону гостей. В Лиссабоне встреча обещает быть веселой. Наши прогноз и ставка — голы в обоих таймах за 1.75. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.68
  • Прогноз на матч Рединг — Престон Норт Энд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Севилья — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ференцварош — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Челси — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Барселона — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Севилья — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Барселона — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.49
  • Экспресс дня 4 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Брюгге — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Даллас
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Сиэтл Саундерз
  • Футбол
  • Завтра в 07:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • К проблемам в обороне добавились ляпы Сафонова. «Краснодар» уступил «Челси»
    • 00:26 29/10/2020     Смена президента может не убедить Месси остаться
  • В новой эре «Барселоны» может не оказаться Месси
    • 17:52 29/10/2020     ЦСКА — «Динамо» Загреб
  • Били-били, не забили. Расточительность Эджуке стоила ЦСКА очков
    • 02:15 30/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Бенфика» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года. Прогноз на «Бенфика» — «Рейнджерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры