«Бенфика» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года

В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Бенфика» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Эштадиу да Луш» 5 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Бенфика» — «Рейнджерс».

«Бенфика»

Португальская команда в группе D лидирует с шестью очками на счету и разницей голов — 7:2. Столько же баллов успел накопить и «Рейнджерс», а остальные соперники имеют ноль в графе набранных очков.

На старте Лиги Европы «Бенфика» отправилась в Познань, где сразилась с клубом «Лех». В этом матче гости столкнулись с серьезным сопротивлением поляков, но в итоге они сумели победить — 4:2.

Следующий матч прошел дома. Подопечные Жоржи Жезуша принимали «Стандард». В Лиссабоне хозяева разгромили бельгийцев (3:0). А в чемпионате Португалии «орлы» после шести туров идут вторыми с 15 очками.

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В стартовых пяти встречах в рамках Примейры-лиги «Бенфика» победила, а вот в недавнем поединке с «Боавиштой» «славные» потерпели первое поражение в сезоне (0:3).

«Рейнджерс»

Шотландская команда в двух матчах Лиги Европы забила всего три мяча, а в свои ворота не пропустила ни одного. Набрав шесть очков, она занимает пока второе место в группе D.

Первый поединок в еврокубках «Рейнджерс» провел на выезде. Во встрече в Льеже подопечные Стивена Джеррарда без особых проблем разобрались со «Стандардом» (2:0).

В ходе второго матча Лиги Европы «плюшевые мишки» дома принимали «Лех». Игра на «Айброкс» была примерно равной, но хозяева, забив во втором тайме, смогли удержать победный результат (1:0).

В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» лидирует. За 13 матчей команда набрала 35 баллов. В 11-м туре «Джерс» затащили дерби с «Селтиком» (2:0). А после этого коллектив Стиви Джи победил «Ливингстон» (2:0) и «Килмарнок» (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Бенфики» в матче третьего тура группового раунда ЛЕ букмекеры предлагают поставить за 1.90, на ничью — за 3.64, а на победу «Рейнджерс» — за 4.44.

В своих двух матчах лиссабонский клуб продемонстрировал высокую результативность, в то время как «Джерс» играли более закрыто.

Но в очной битве за лидерство в группе шотландцам придется раскрываться, потому как «Бенфика» не успокоится, пока не взломает оборону гостей. В Лиссабоне встреча обещает быть веселой. Наши прогноз и ставка — голы в обоих таймах за 1.75. 0