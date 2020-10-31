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    «Быки» разделаются с «апельсинами»?

    «Даллас» — «Хьюстон Динамо». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч МЛС 31 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Хьюстон Динамо»
    Франко Хара
    31 октября в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Даллас» на своем поле примет «Хьюстон Динамо». Начало игры — в 22:30 по мск. Прогноз на «Даллас» — «Хьюстон Динамо».

    «Даллас»

    «Даллас» с 28 набранными баллами после 19 проведенных игр идет на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. И от зоны не плей-офф коллектив оторвался на шесть пунктов.

    «Быки» в своей последней проведенной игре смогли переиграть в родных стенах «Интер Майами» со счетом 2:1. Эта виктория стала второй для них за последние четыре игры, три тура тому назад они еще дома обыграли 1:0 «Канзас-Сити».

    Между этими поединками «красно-синие» были разгромлены в гостях «Нэшвиллом» (0:3), а также поделили очки на выезде с «Реал Солт-Лейк», сыграв вничью со счетом 0:0.

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    В текущей регулярке МЛС «Даллас» на своей территории выступает успешно, выиграв шесть игр при четырех мировых исходах и одном фиаско, разница мячей — 18:9.

    «Хьюстон Динамо»

    «Хьюстон Динамо» с 21 набранным баллом находится на десятой позиции в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф всего на три очка.

    «Апельсины» не могут выиграть в своих последних пяти поединках первенства. Последняя их виктория была 8 октября в родных стенах над предстоящим противником (2:0).

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    • После того «оранжевые» дважды сыграли вничью и три раза терпели фиаско. Одно из них состоялось в минувшем игровом дне на выезде от ФК «Лос-Анджелес» со счетом 1:2.

    «Хьюстон Динамо» в текущем первенстве на выезде победил лишь раз, пять раз заканчивал игры мировыми исходами и шесть раз был поверженным, разница мячей — 16:25.

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    В текущем первенстве эти клубы играли между собой трижды, где обменялись домашними викториями (2:1 и 0:2) и раз сыграли вничью (0:0) в Хьюстоне.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Далласа» — 2.07, победа «Хьюстон Динамо» — 3.22, ничья — 3.94.

    Вне родных стен «апельсины» выступают не очень уверенно, выиграв в этом чемпионате лишь раз. И против «быков», которые хорошо играют на своей арене, у гостей мало шансов. Ставим на викторию хозяев. 0

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    «Даллас» — «Хьюстон Динамо». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч МЛС 31 октября 2020 года. Прогноз на «Даллас» — «Хьюстон Динамо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.07
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