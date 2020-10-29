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    «Рапид» будет близок к победе?

    «Мольде» — «Рапид» В. Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч Лиги Европы 29 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Мольде» — «Рапид» В
    Футболисты «Рапида»
    29 октября на стадионе «Акер» «Мольде» примет «Рапид» В в матче второго тура групповой стадии Лиги Европы. Начало поединка в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Мольде» — «Рапид» В.
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    Футбол. Лига Европы. Группа B 29 Октября 2020 года
    Мольде
  • Лига Европы. Группа B
    •  Мольде 23:00 Рапид В Рапид В
  • Лига Европы. Группа B
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    Коэффициенты на матч
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    «Мольде»

    Норвежцы набрали первые три очка в первом туре, обыграв на выезде «Дандолк» со счетом 2:1. Сейчас команда делит лидерство с лондонским «Арсеналом».

    Отметим, что изначально «Мольде» начал с Лиги чемпионов, но там команда прервала свою квалификацию, уступив на последней стадии «Ференцварошу».

    После того, как клуб отобрался в Лигу Европы, было проведено четыре поденка и во всех четырех хозяева одержали победу. Кроме «Дандолка» «Мольде» поддались «Стремсгодсет» (2:1), «Буде/Глимт» (4:2) и «Бранн» (2:1).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В этом сезоне команда выиграла 10 из 13 домашних поединков. Только в двух из них коллектив проигрывал, так что в домашних стенах у «Мольде» полный порядок.

    «Рапид» В

    У гостей сезон начался позже, но за сыгранный отрезок команда потерпела только два фиаско. Как раз оба были в еврокубках. Клуб проиграл в Лиге чемпионов (квалификация) «Генту» 1:2 и в прошлом туре Лиги Европы уступил «Арсеналу» с тем же счетом.

    Этот месяц «Рапид» начал победой ЛАСКом в чемпионате Австрии (3:0). «Бело-зеленые» разгромили «Нойштадт» в Кубке страны (5:1) и провели хоккейный поединок с «Вольфсбергом», победив 4:3.

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    • «Рапид» пропускал в 7 из 8 последних выступлений. Также добавим, что клуб из Вены повел три успешных выездных выступления подряд.

    В 8 из 11 матчей, с участием команды было забито не менее трех мячей. Свыше трех голов забивалось в четырех играх.

    Прогноз и ставка

    «Мольде» и «Рапид» оцениваются букмекерами, как два равных соперника. Коэффициенты на их победу составляют 2.50 и 2.85 соответственно. На ничью дается 3.50.

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    Обе команды немало пропустили в последних играх. Особенно это касается «Рапида», который за две игры пропустил 5 мячей. В любом случае, мы ждем голов от этой встречи.

    Нам больше симпатизируют австрийцы, поскольку у них было три непростых матча, два из которых они выиграли. Для «Мольде» это будет первая серьезная проверка в октябре. Ставим на Ф2(0) за 2.01. 0

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    «Мольде» — «Рапид» В. Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч Лиги Европы 29 октября 2020 года. Прогноз на «Мольде» — «Рапид» В. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.07
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