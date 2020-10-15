«Реал Солт-Лейк» — «Портленд Тимберз». Прогноз (к. 3.68) и ставки на МЛС 15 октября 2020 года

«Реал Солт-Лейк» сыграет на своем поле с «Портленд Тимберз» в рамках очередного тура регулярного чемпионата МЛС. Матч состоится 15 октября в Юте, начало — в 04:30 мск. Прогноз на «Реал Солт-Лейк» — «Портленд Тимберз».

«Реал Солт-Лейк»

После недавних неаудачных матчей «Реал Солт-Лейк» опустился на предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции. Но стоит отметить, что команда по-прежнему сохраняет шансы на выход в плей-офф.

Серия поражений «Реала» составляет на данный момент три матча. Более того, команда из Юты проиграла пять из семи последних матчей.

Не может не удручать также тот факт, что в предыдущей игре «Реал Солт-Лейк» уступил одной из худших команд МЛС «Ванкувер Уайткэпс».

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Кроме того, за последний семь туров был лишь один случай, когда «Реал Солт-Лейк» забил больше одного мяча.

«Портленд Тимберз»

Между тем, «Портленд» набрал просто невероятный ход. «Тимберз» на данный момент делят первое место с «Сиэттл Саундерс» в таблице Запада.

Победная серия «Портленда» в минувшие выходные достигла пяти матчей. Интересно, что в двух случаях «Тимберз» забивали по шесть мячей. А всего же за этот период им удалось поразить чужие ворота 17 раз.

При этом в трех последних матчах в гостях «Портленд» забил 13 мячей.

На данный момент «Портленд» является самой результативной командой МЛС, в среднем команда забивает больше двух мячей за игру.

Прогноз и ставка

Поставить на победу «Реал Солт-Лейк» можно за 2.36, на ничью за 3.60, а на «Портленд Тимберз» — за 2.87.

Линия на матч выглядит довольно странно, учитывая, в каком состоянии находятся команды. Хозяева часто теряют очки, много пропускают, но букмекеры все равно отдают им предпочтение. Не совсем логично.

Ставка - победа «Портленда» за 2.87.

А также ставка на тотал «Портленда» больше 2,0 за 3.68. 0