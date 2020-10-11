Польша — Италия. Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Лиги наций 11 октября 2020 года

В третьем туре Лиги наций сборная Польши будет принимать сборную Италии в матче Лиги А. Игра пройдет на стадионе «Энерга Гданьск» 11 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Польша — Италия.

Польша

В двух поединках текущего сезона Лиги наций польская команда завоевала 3 балла. Пока она занимает третью позицию в таблице Группы 1.

Новый розыгрыш данного турнира сборная Польши начала с потери. 4 сентября в Амстердаме «орлы» потерпели поражение от Нидерландов (0:1).

Тремя днями позже был выезд в Боснию. На стадионе «Билино Поле» подопечные Ежи Бженчека одержали верх над желто-синими (2:1).

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А 7 числа текущего месяца состоялась товарищеская встреча с Финляндией. В родных стенах красно-белые раскатали оппонентов (5:1).

Италия

В своих двух поединках в рамках Лиги наций итальянцы заработали 4 балла, благодаря чему они возглавляют турнирную таблицу Группы 1.

В стартовом матче Италия во Флоренции принимала Боснию и Герцеговину. На «Артемио Франки» «лазурная команда» расписала мировую (1:1).

Далее подопечных Роберто Манчини ждал выезд в Амстердам, где на «Йохан Кройфф Арене» итальянцы сумели обыграть Нидерланды (1:0).

А перед возобновлением Лиги наций Италия провела товарищеский матч против Молдовы. В этой игре команда Манчини забила шесть безответных мячей (6:0).

Прогноз и ставка

На победу Польши в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.24, на ничью — 3.42, а на победу Италии — 1.93.

В чужой стране итальянцы сыграют более сдержанно в обороне, чтобы не дать хозяевам заработать 3 очка.

Но настойчивая команда Бженчека попытается оспорить лидерство Италии в Группе 1. Наши прогноз и ставка — обе забьют с коэффициентом 1.84. 0