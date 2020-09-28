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    Столичное дерби будет с обоюдными уколами?

    «Б-36 Торсхавн» — «ХБ Торсхавн». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 28 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Б-36 Торсхавн» — «ХБ Торсхавн»
    Б-36 — ХБ
    В понедельник, 28 сентября, в рамках 22-го тура чемпионата Фарерских островов по футболу состоится столичное дерби, на стадионе «Гундадалур» сыграют Б-36 сыграет с ХБ. Игра начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Б-36 Торсхавн» — «ХБ Торсхавн».

    «Б-36 Торсхавн»

    В четверг «белые тигры» завершили свой еврокубковый путь, проиграв в Болгарии софийскому ЦСКА в 3-м раунде отбора ЛЕ со счетом 1:3.

    В турнирной таблице фарерского первенства Б-36 идет только четвертым, уступая четыре очка третьему месту, однако имеет две игры в запасе.

    Из-за занятости в Лиге Европы команда провела в этом месяце только два поединка во внутреннем первенстве. 12 сентября Б-36 потерпел выездное фиаско от третьего НСИ (2:4), а через неделю дома обыграла одного из аутсайдеров чемпионата АБ — 3:0.

    «ХБ Торсхавн»

    ХБ вылете из Лиги Европы еще на первой стадии отбора, проиграв 20 августа на выезде «Гленторану» из Северной Ирландии со счетом 0:1.

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    После той встречи «красно-черные» провели три игры в национальном первенстве. Сперва они уступили в гостях конкуренту за золото КИ — 1:2.

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    • Затем они выиграли две встречи, поочередно одолев в родных стенах ИФ (4:2) и на выезде «ЭБ/Стреймур» (5:1). С 52 баллами команда из Торсхавна возглавляет турнирную таблицу, оторвавшись от ближайшего преследователя на четыре пункта.

    В текущем первенстве ХБ дважды обыграл Б-36 (4:2 и 2:0).

    Прогноз на «Б-36 Торсхавн» — «ХБ Торсхавн»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ХБ предлагают — 2.17.

    На викторию Б-36 дают — 2.62, ничья оценена — в 3.74

    За последние 10 очных противостояний только в трех случаях не забивала хотя бы одна команда. Поэтому рекомендуем в этой встрече ставить на то, что голы будут в обе стороны. 0

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    «Б-36 Торсхавн» — «ХБ Торсхавн». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 28 сентября 2020 года. Прогноз на «Б-36 Торсхавн» — «ХБ Торсхавн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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