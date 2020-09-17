«Осиек» — «Базель». Прогнозы и ставки на матч Лиги Европы 17 сентября 2020 года

Хорватский «Осиек» сыграет на своем поле с «Базелем» в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Матч состоится 17 сентября в Осиеке, начало — в 21:45 мск. Прогноз на «Осиек» — «Базель».

«Осиек»

Хорватский клуб с 2017 года регулярно играет в квалификации Лиги Европы, но до группового турнира пока так ни разу и не добрался.

Ближе всего к этому Осиек« был три года назад, когда по ходу квалификации выиграл по сумме двух матчей у голландского ПСВ, но в решающем раунде отбора уступил венской "Аустрии".

В прошлом году "Осиек" не смог пройти первого же соперника — болгарский ЦСКА, проиграв клубу из Софии в серии пенальти.

"Осиек" не лучшим образом стартовал в новом чемпионате Хорватии. Свою первую победу команда одержала только в четвертом туре, а перед этим были два поражения и домашняя ничья с явным середняком лиги.

"Базель"

Швейцарский клуб в прошлом сезоне дошел до четвертьфинала Лиги Европы, где проиграл с крупным счетом донецкому "Шахтеру" (1:4). Это был буквально месяц назад. Тогда же, в первой половине августа, "Базель" разгромил в рамках 1/8 финал немецкий "Айнтрахт".

С тех пор "Базель" успел провести еще несколько матчей. В конце августа состоялись решающие матчи в Кубке Швейцарии. В полуфинале "Базель" разгромил "Винтертур" со счетом 6:1, а в финале уступил "Янг Бойз" (1:2).

Перед стартом в отборе Лиги Европы "Базель" сыграл один товарищеский матч — проиграл немецкому "Саарбрюкену" со счетом 1:5.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, матч будет, скорее всего, очень напряженным, явного фаворита здесь нет. Поставить на "Осиек" можно за 3.02, а на "Базель" — за 2.16.

И, наверное, да, с этим можно согласиться, все-таки у "Базеля" не было ни нормального отдыха, ни внятной предсезонной подготовки, которая, сто процентов, не помешала бы швейцарской команде.

Обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.94 — это, наверное, самая оптимальная ставка на предстоящий матч.

"Базель" лучше по состав, у него больше опыта, но на данном этапе все складывается таким образом, что матч в Хорватии, скорее всего, будет крайне сложным для гостей. 0