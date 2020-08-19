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    «Ференцварош» и «Юргорден» сыграют закрыто?

    «Ференцварош» — «Юргорден». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Лиги чемпионов 19 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ференцварош» — «Юргорден»
    Сергей Ребров
    19 августа в Будапешете на стадионе «Групама» «Ференцварош» сыграет с шведским «Юргорденом» в матч 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало — 21:00 по мск. Прогноз на «Ференцварош» — «Юргорден».
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 19 Августа 2020 года
    Ференцварош
  • Будапешт
    •  Ференцварош 21:00 Юргорден Юргорден
  • Стокгольм
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.00
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    «Ференцварош»

    «Ференцварош» в прошлом сезоне также брал участие в Лиге чемпионов, где сперва прошел болгарский «Лудогорец» и мальтийскую «Валлетту», но был выбит в третьем отборочном раунде загребским «Динамо» (1:1 и 0:4).

    Перебравшись в Лигу Европы дружина Реброва добралась до групповой стадии и была близка к выходу в плей-офф, но пропустила вперед себя «Эспаньол» и «Лудогорец», опередив московский ЦСКА.

    За 14 последних официальных поединков «Ференцварош» потерпел только одно поражение и одержал девять побед при четырех ничьих.

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    «Юргорден»

    В Лиге чемпионов «Юргорден» последний раз играл в сезоне 2006/07, где во втором отборочном раунде уступил по сумме двух встреч словацкому «Ружомбероку» (1:0 и 1:3).

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    Всего же «зоопарк» три раза играл в самом престижном еврокубке, проведя восемь матчей, одержал только две победы при четырех ничьих и двух поражениях.

    В чемпионате Швеции, в котором уже прошел один круг, клуб из Стокгольма идет третьим, уступая шесть очков лидеру первенства. Накануне «Юргорден» в гостях разгромил середняка «Эребру»(3:0).

    Прогноз на «Ференцварош» — «Юргорден»

    В этом противостоянии сложно выделить фаворита. Ожидаем, что в данном матче нас ожидает закрытый футбол с минимумом забитых мячей. Наш прогноз и ставка: ТМ 2,5. 0

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    «Ференцварош» — «Юргорден». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Лиги чемпионов 19 августа 2020 года. Прогноз на «Ференцварош» — «Юргорден». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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