«Ференцварош» — «Юргорден». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Лиги чемпионов 19 августа 2020 года

19 августа в Будапешете на стадионе «Групама» «Ференцварош» сыграет с шведским «Юргорденом» в матч 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало — 21:00 по мск. Прогноз на «Ференцварош» — «Юргорден».

«Ференцварош»

«Ференцварош» в прошлом сезоне также брал участие в Лиге чемпионов, где сперва прошел болгарский «Лудогорец» и мальтийскую «Валлетту», но был выбит в третьем отборочном раунде загребским «Динамо» (1:1 и 0:4).

Перебравшись в Лигу Европы дружина Реброва добралась до групповой стадии и была близка к выходу в плей-офф, но пропустила вперед себя «Эспаньол» и «Лудогорец», опередив московский ЦСКА.

За 14 последних официальных поединков «Ференцварош» потерпел только одно поражение и одержал девять побед при четырех ничьих.

Накануне «зелено-белые» в рамках чемпионата Венгрии расписали мировую с МТК (1:1).

«Юргорден»

В Лиге чемпионов «Юргорден» последний раз играл в сезоне 2006/07, где во втором отборочном раунде уступил по сумме двух встреч словацкому «Ружомбероку» (1:0 и 1:3).

Всего же «зоопарк» три раза играл в самом престижном еврокубке, проведя восемь матчей, одержал только две победы при четырех ничьих и двух поражениях.

В чемпионате Швеции, в котором уже прошел один круг, клуб из Стокгольма идет третьим, уступая шесть очков лидеру первенства. Накануне «Юргорден» в гостях разгромил середняка «Эребру»(3:0).

Прогноз на «Ференцварош» — «Юргорден»

В этом противостоянии сложно выделить фаворита. Ожидаем, что в данном матче нас ожидает закрытый футбол с минимумом забитых мячей. Наш прогноз и ставка: ТМ 2,5. 0