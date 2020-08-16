«Мьельбю» — «Мальме». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч чемпионата Швеции 16 августа 2020 год

В рамках 16-го туре чемпионата Швеции по футболу «Мьельбю» 16 августа на своем поле примет «Мальме». Начало игры — в 18:30 по мск. Прогноз на «Мьельбю» — «Мальме».

«Мьельбю»

«Мьельбю», который по итогам прошлого сезона поднялся в элиту шведского футбола, после первого круга идет на восьмом месте в турнирной таблице Аллсвенскан.

В минувшем туре коллектив из населенного пункта Хеллевик уступил на выезде «Юргордену» со счетом 1:2, т.с. прервав свою 4-матчевую беспроигрышную серию.

В этот период «желто-черные» три встречи свели мировыми результатами и раз выиграли, переиграв на своей арене кризисный АИК — 3:1.

В родных стенах в текущем первенстве «Мьельбю» победил в трех играх при двух ничьих и таком же количестве поражений, разница мячей — 11:12.

«Мальме»

«Мальме» является единоличным лидером этого чемпионата Швеции. Ближайшего преследователя команда опережает на четыре зачетных пункта.

«Небесно-голубые» вышли победителями из своих последних восьми проведенных встреч первенства, при этом четыре из них они выиграли с разгромным счетом.

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В минурвшем игровом дне коллектив в родных стенах по-волевому переиграл «Эребру» (2:1), а ранее на выезде минимально одолел «Фалькенберг» (1:0).

У «Мальме» вторая гостевая статистика в лиге. В семи играх команда добыла четыре виктории, дважды сыграла вничью и потерпела одно фиаско, разница мячей — 14:7.

В первом круге «Мальме» дома одолел «Мьельбю» со счетом 2:0.

Прогноз на «Мьельбю» — «Мальме»

Прогнозируем, что новичок сможет отобрать очки у лидера, т.с. прервав его победное шествие. Наша ставка на эту игру — 1Х. 0