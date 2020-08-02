«Шанхай СИПГ» — «Хэбей Чайна Форчун». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата Китая по футболу 2 августа 2020 года

В субботу, 2 августа, «Шанхай СИПГ» на своем поле примет «Хэбей Чайна Форчун» в рамках 2-го тура китайской Суперлиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Куншан», начнется в 13:00 по московскому времени. Прогноз на «Шанхай СИПГ» — «Хэбей Чайна Форчун».

«Шанхай СИПГ»

По итогам прошлого сезона «Шанхай СИПГ» занял третье место в Суперлиге. Команда отстала на шесть очков от чемпиона «Гуанчжоу Эвергранд».

Клуб провел лишь два поединка в 2020 году. Все началось с матча азиатской Лиги чемпионов, в котором был разбит тайский «Бурирам Юнайтед» (3:0).

В первом туре нового сезона Суперлиги был повержен на выезде «Тяньцзинь Тэда» (3:1). Такой результат позволил возглавить таблицу.

«Хэбей Чайна Форчун»

В прошлой кампании Суперлиги «Хэбей Чайна Форчун» занял 11-ю позицию. От зоны вылета коллектив оторвался на 12 баллов.

В 2020 году команда также провела два поединка, в которых ни разу не выиграла. В первом из них она проиграла «Чанчунь Ятай» (2:4).

В стартовом туре нового сезона Суперлиги клуб разошелся миром с «Шицзячжуан Эвер Брайт» (2:2). Перед вторым матчем он занимает четвертую строчку.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,22, тогда как успех гостей оценивается в 11,00, ничья — в 5,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Шанхай СИПГ» выиграет, и в матче будет забито четыре или более гола за 2,05. 0