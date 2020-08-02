ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуДоминирование «Юве». Сможет ли «Интер» или «Милан» прервать гегемонию туринцев? Левандовски может выиграть первую Лигу чемпионов в этом сезонеТоп-5 фаворитов Лиги чемпионов после карантина «Манчестер Сити»Кто старое помянет. CAS раскрыл причины отмены еврокубкового бана «Манчестер Сити»
  • 07:58
    • «Хьюстон» обыграл «Даллас» в овертайме, «Милуоки» одолел «Бостон»
  • 01:05
    • «Пари Сен-Жермен» — обладатель Кубка французской лиги
  • 22:41
    • «Вашингтон» не будет обсуждать с Овечкиным контракт до окончания сезона НХЛ
  • 22:29
    • Квят потеряет пять мест на старте Гран-при Великобритании
  • 20:02
    • Юран связывает свой уход из «Химок» с решением «Спартака»
  • 16:53
    • Известно расписание первых шести туров РПЛ
  • 15:25
    • «Парма» отказалась от покупки Ал. Миранчука за 18 млн евро
    Все новости спорта

    Удержится ли «Шанхай СИПГ» на первом месте?

    «Шанхай СИПГ» — «Хэбей Чайна Форчун». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата Китая по футболу 2 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлигу Китая Прогнозы на футбол Китая Прогнозы на Шанхай СИПГ Прогнозы на Хэбей Чайна Форчун
    Прогноз и ставки на «Шанхай СИПГ» — «Хэбей Чайна Форчун»
    Халк и компания захватили лидерство
    В субботу, 2 августа, «Шанхай СИПГ» на своем поле примет «Хэбей Чайна Форчун» в рамках 2-го тура китайской Суперлиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Куншан», начнется в 13:00 по московскому времени. Прогноз на «Шанхай СИПГ» — «Хэбей Чайна Форчун».

    «Шанхай СИПГ»

    По итогам прошлого сезона «Шанхай СИПГ» занял третье место в Суперлиге. Команда отстала на шесть очков от чемпиона «Гуанчжоу Эвергранд».

    Клуб провел лишь два поединка в 2020 году. Все началось с матча азиатской Лиги чемпионов, в котором был разбит тайский «Бурирам Юнайтед» (3:0).

    В первом туре нового сезона Суперлиги был повержен на выезде «Тяньцзинь Тэда» (3:1). Такой результат позволил возглавить таблицу.

    «Хэбей Чайна Форчун»

    В прошлой кампании Суперлиги «Хэбей Чайна Форчун» занял 11-ю позицию. От зоны вылета коллектив оторвался на 12 баллов.

    В 2020 году команда также провела два поединка, в которых ни разу не выиграла. В первом из них она проиграла «Чанчунь Ятай» (2:4).

    20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru 15 000ЗабратьБонус на первое пополнениеbettery.ru

    В стартовом туре нового сезона Суперлиги клуб разошелся миром с «Шицзячжуан Эвер Брайт» (2:2). Перед вторым матчем он занимает четвертую строчку.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,22, тогда как успех гостей оценивается в 11,00, ничья — в 5,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Шанхай СИПГ» выиграет, и в матче будет забито четыре или более гола за 2,05. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.35
  • Прогноз на матч Чертаново — Спартак-2
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Брянск — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Факел — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Алания — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Брешиа — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Неман — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Аталанта — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Милан — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.24
  • Экспресс дня 1 августа
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Фрэнк Лэмпард
  • Сможет ли «Челси» побороться за чемпионский титул в следующем сезоне?
    • 18:22 30/07/2020     Юрген Клопп
  • Топ-7 счастливчиков сезона в АПЛ
    • 04:40 30/07/2020     Килиан Мбаппе
  • На что способен «Пари Сен-Жермен» без Мбаппе? Проклятие Лиги чемпионов снова в силе
    • 16:20 30/07/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Шанхай СИПГ» — «Хэбей Чайна Форчун». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата Китая по футболу 2 августа 2020 года. Прогноз на «Шанхай СИПГ» — «Хэбей Чайна Форчун». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры