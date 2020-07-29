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    «Сампдория» и «Милан» в этот раз должны забить больше

    «Сампдория» — «Милан». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Серии А 29 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сампдория» — «Милан»
    Златан Ибрагимович
    В матче 37 тура Серии А «Сампдория» примет «Милан» на стадионе «Луиджи Феррарис». Поединок запланирован на 29 июля. Начало в 20:30 по мск. Прогноз на «Сампдория» — «Милан».
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    Футбол. Италия. Серия А 29 Июля 2020 года
    Сампдория
  • Генуя
    •  Сампдория 20:30 Милан Милан
  • Милан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.30
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.65
  • Ставка!
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    «Сампдория»

    Команда сохранила прописку в Серии А. За два тура до конца сезона она занимает 15 место, набрав 41 очко. От «Лечче» хозяева оторвались на безопасное расстояние.

    «Сампдория» проиграла в двух прошлых турах. Подопечные Клаудио Раньери проиграли «Дженоа» (1:2) и «Ювентусу» (2:0).

    Перед этим «блучеркьяти» выиграли три матча подряд, что в какой-то мере спасло положение коллектива в турнирной таблице. Речь идет о встречах с «Кальяри» (3:0), «Пармой» (2:3) и «Удинезе» (1:3).

    «Милан»

    «Милану» необходимо продолжать набирать очки, поскольку «россонери» сейчас на 6 месте с 60 баллами, а сзади поджимает «Наполи» (59 очков).

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    • Хотя «неаполитанцы» выиграли Кубок Италии, так что в еврокубки «дьяволы» все равно попадут, если даже опустятся на 7 строчку.

    Но дело в том, что «Милан» не проигрывает с самого возобновления турнира, а это уже 10 туров и еще матч против «Ювентуса» в Кубке Италии. Вряд ли гостям хочется прерывать такую серию.

    Все прогнозы на Серию А

    В прошлых встречах «красно-черные» разгромили «Болонью» 5:1, обыграли «Парму» 3:1, выиграли у «Сассуоло» 1:2 и расписали с «Аталантой» ничью 1:1.

    Прогноз и ставки

    «Милан» имеет хорошую серию в чемпионате и вряд ли команда хочет ее прервать. В любом случае «дьяволы» будут пытаться набрать 3 очка. Тем более что еще есть шансы обойти «Рому» и выйти на 5 место, чтобы попасть в групповой этап Лиги Европы.

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    Букмекеры высоко оценили шансы «Милана» на победу. На него они дают 1.66, тогда как на «Сампу» предлагают 5.30.

    В этом сезоне команды сыграли вничью 0:0, а до этого в двух играх подряд забивалось не более одного мяча.

    Однако мы ждем тотал больше 2.5, коэффициент этой ставки 1.69. Последние матчи обоих соперников заканчивались довольно результативно, поэтому можно ждать голов. 0

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