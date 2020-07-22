«Торино» — «Верона». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Серии А 22 июля 2020 года

В 35 туре чемпионата Италии «Торино» будет принимать «Верону». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 22 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Торино» — «Верона».

«Торино»

В общекомандном зачете итальянского первенства туринска команда опустилась на 15 место с 37 очками в копилке.

В ходе возобновления Серии А «Торино» заработал 1 балл в противостоянии с «Пармой» (1:1), а через 3 дня бордовые одержали верх над «Удинезе» (1:0).

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Затем команду Морено Лонго настигла полоса из поражений, которая началась с неудачной встречи с «Кальяри» (2:4), а продолжилась потерями очков в играх против «Лацио» (1:2) и «Ювентуса» (1:4).

В 31-м туре «быки» победили «Брешию» (3:1), а позже с таким же счетом влетели «Интеру» (1:3). В недавних встречах «Торино» одержал верх над «Дженоа» (3:0) и оказался слабее «Фиорентины» (0:2).

«Верона»

За 34 матча итальянского первенства представители одноименного города заработали 45 очков, что позволяет им занимать девятое место в таблице.

Возобновление сезона «Верона» отпраздновала победой над «Кальяри» (2:1), после чего желто-синие потерпели поражение от «Наполи» (0:2) и сыграли вничью с «Сассуоло» (3:3).

В первой встрече июля «мастифы» оказались сильнее «Пармы» (3:2). Позже команда Ивана Юрича приняла участие в пяти матчах и ни разу не победила.

Сперва «Верона» уступила «Брешии» (0:2), а затем она разошлась миром с «Интером» (2:2) и «Фиорентиной» (1:1). 33-й тур закончился поражением от «Ромы» (1:2). В недавней игре желто-синие сыграли вничью с «Аталантой» (1:1).

Прогноз и ставка

На победу «Торино» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.41, на ничью — 3.36, а на победу «Вероны» — 3.19.

Несмотря на то что «мастифы» демонстрируют сейчас не лучшую игру, они практически в каждом поединке забивают минимум гол. Наши прогноз и ставка на матч — индивидуальный тотал «Вероны» больше 1 с коэффициентом 1.73. 0