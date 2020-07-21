«Уотфорд» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 21 июля 2020 года

Во вторник, 21 июля, «Уотфорд» на своем поле примет «Манчестер Сити» в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Викарэйдж Роуд», начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Уотфорд» — «Манчестер Сити».

«Уотфорд»

«Уотфорд» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 34 очка.

«Шершни» в текущем сезоне одержали восемь побед, десять раз сыграли вничью и потерпели 18 поражений.

В июльских матчах команда обыграла «Норвич Сити» (2:1) и «Ньюкасл» (2:1), а также уступила «Челси» (0:3) и «Вест Хэму» (1:3).

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После травм у «Уотфорда» восстанавливаются Димитри Фулькье, Дэрил Янмат, Этьен Капу, Жерар Деулофеу и Исаак Сакксесс.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» расположился на второй строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 75 баллами.

На счету «горожан» 24 победы, три ничьи и девять поражений в 36 сыгранных турах.

Подопечные Пепа Гвардиолы в этом месяце выиграли у «Ливерпуля» (4:0), «Ньюкасла» (5:0), «Брайтона» (5:0) и «Борнмута» (1:0), а также проиграли «Саутгемптону» (0:1).

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Среди травмированных у «Манчестер Сити» значатся Серхио Агуэро и Клаудио Браво.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Манчестер Сити» — 1.36, победа «Уотфорда» — 8.50, ничья — 5.70.

Накануне встречи руководство «шершней» уволило Найджела Пирсона с поста главного тренера команды. Пока сложно сказать, как это событие отразится на игре, но вряд ли оно способно помочь, тем более что болельщики остались шокированы столь внезапным расставанием с наставником.

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Не секрет, что «Уотфорд» борется за выживание. Да, пока он имеет три очка запаса перед зоной вылета, но за два тура все может поменяться.

Очевидно, что хозяевам нужно набирать очки, но даже немотивированный «Манчестер Сити» представляет большую угрозу. Подопечные Гвардиолы, давно обеспечившие себе второе место, уже доказали, что не будут играть вполсилы, и «Ньюкасл» с «Брайтоном» могут это подтвердить.

Таким образом, мы очень удивимся, если «горожане» не одержат уверенную победу. Наш прогноз — «победа "Манчестер Сити" с форой -1,5» за 1.95.

Другой вариант — «победа гостей и тотал больше 2,5» за 1.81. 0