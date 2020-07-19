«Наполи» — «Удинезе». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Италии 19 июля 2020 года

18 июля в рамках 34-м туре итальянской Серии А по футболу «Наполи» в Бнеаполе на стадионе «Сан-Паоло» сыграет с «Удинезе». Начало — в 20:30 по мск. Прогноз на «Наполи» — «Удинезе».

«Наполи»

«Наполи» в текущем сезоне стал обладателем Кубка Италии, обыграв по пенальи в финале «Ювентус», и тем с. м. завоевав путевки в групповой турнир Лиги Европы.

После поражения от «Аталанты» четыре тура тому назад в гостях, «голубые» после этого в рамках Серии А больше не проигрывали.

В этот период команда Гаттузо обыграла «Рому» 2:1 и «Дженоа» 2:1, а также сыграла вничью с «Миланом»(2:2) и «Болоньей» (1:1). Перед стартом 34-го тура «Наполи» находится на шестой позиции в турнирной таблице Серии А, но седьмой «Милан» опережает только по дополнительным показателям.

На своем поле у «Наполи» девятая статистика в лиге, в 16 играх неаполитанцы выиграли семь раз при шести поражениях и трех ничьих,разница мячей — 24:22.

«Удинезе»

«Удинезе» после 33 туров расположился на 16 позиции в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета на семь очков.

После рестарта фриульцы в пост-карантинных играх одержали две победы при двух ничьих и трех поражениях.

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В минувшем туре «черно-белые» дома сыграли вничью с «Лацио» (0:0), а туром ранее в родных стенах оказались слабее «Сампдории» (1:3).

На выезде у «Удинезе» 15 в лиге статистика в лиге, четыре победы при трех ничьих и девятая поражениях, разница мячей 16:26.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Наполи» — 1.55, победа «Удинезе» — 6.90, ничья — 4.60.

«Наполи» после двух подряд ничьих вполне может рассчитывать на викторию в предстоящем матче. Наша ставка на эту игру — П1. 0