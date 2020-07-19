«Наполи» — «Удинезе». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Италии 19 июля 2020 года

«Наполи»
«Наполи» в текущем сезоне стал обладателем Кубка Италии, обыграв по пенальи в финале «Ювентус», и тем с. м. завоевав путевки в групповой турнир Лиги Европы.
После поражения от «Аталанты» четыре тура тому назад в гостях, «голубые» после этого в рамках Серии А больше не проигрывали.
В этот период команда Гаттузо обыграла «Рому» 2:1 и «Дженоа» 2:1, а также сыграла вничью с «Миланом»(2:2) и «Болоньей» (1:1). Перед стартом 34-го тура «Наполи» находится на шестой позиции в турнирной таблице Серии А, но седьмой «Милан» опережает только по дополнительным показателям.
На своем поле у «Наполи» девятая статистика в лиге, в 16 играх неаполитанцы выиграли семь раз при шести поражениях и трех ничьих,разница мячей — 24:22.
«Удинезе»
«Удинезе» после 33 туров расположился на 16 позиции в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета на семь очков.
После рестарта фриульцы в пост-карантинных играх одержали две победы при двух ничьих и трех поражениях.
В минувшем туре «черно-белые» дома сыграли вничью с «Лацио» (0:0), а туром ранее в родных стенах оказались слабее «Сампдории» (1:3).
На выезде у «Удинезе» 15 в лиге статистика в лиге, четыре победы при трех ничьих и девятая поражениях, разница мячей 16:26.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Наполи» — 1.55, победа «Удинезе» — 6.90, ничья — 4.60.
«Наполи» после двух подряд ничьих вполне может рассчитывать на викторию в предстоящем матче. Наша ставка на эту игру — П1. 0