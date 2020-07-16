«Реал Сосьедад» — «Севилья». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Примеры 16 июля 2020 года

16 июля «Реал Сосьедад» сыграет дома с «Севильей» в рамках предпоследнего 37 тура испанской Примеры. Поединок пройдет на стадионе «Реале Сегурос» в Сан-Себастьяне. Начало в 22:00 мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Севилья».

«Реал Сосьедад»

Еврокубковым мечтам хозяев угрожает «Атлетик», который находится на расстоянии 3 баллов. «Реал Сосьедад» имеет 54 очка на счету и занимает 7 место.

13 июля команда смогла выиграть у «Вильярреала» со счетом 1:2, чем прервала свою зарождавшуюся серию без побед. «Сан-себастьянцы» проиграли 2:3 «Гранаде» и сыграли 1:1 с «Леванте».

На домашней арене игровая форма коллектива оставляет желать лучшего, поскольку она победила лишь в одном из пяти последних поединков. В трех из четырех матчей дома «Реал Сосьедад» проиграл.

«Севильей»

«Андалусийцы» не упустят своей путевки в Лигу чемпионов. Они на четвертом месте с 63 очками. Ближайший конкурент отстает на 6 очков.

«Севилья» отпраздновала победу в четырех последних турах. В трех из четырех игр коллектив не пропускал. Последним результатом была победа над «Мальоркой» со счетом 2:0.

Перед этим команда выиграла на выезде 1:2 у «Атлетика», что доказывает хорошее состояние гостей, ведь в Бильбао всегда сложно. Также были победы во встречах с «Леганесом» (0:3) и «Эйбаром» (1:0).

Беспроигрышная серия «Севильи» в чемпионате составляет 13 поединков.

Прогноз

Несмотря на лучшую игровую форму, «Севилья» не является фаворитом — 2.33 против 3.10 соответственно. 3.55 дают на ничью.

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«Севилья» выиграла в двух последних встречах с «Реал Сосьедадом» — 3:2 и 5:2. А вот на домашнем поле хозяев команда в недавних играх уступила 3:1 и добилась нулевой ничьей.

Как бы там ни было, «андалусийцы» выглядят куда лучше оппонентов. Они сейчас показывают стабильные результаты, поэтому можно поставить на то, что гости не проиграют за 1.65. 0