«Лестер» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 2.31) и ставки на матч АПЛ 16 июля 2020 года

В 36 туре английской Премьер-лиги «Лестер» будет принимать «Шеффилд Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» 16 июля. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Лестер» — «Шеффилд Юнайтед».

«Лестер»

После выхода из карантина клуб из Лестера опустился на четвертое место в таблице. Имея в кармане 59 очков, он опережает «МЮ» лишь по дополнительным показателям.

Возобновление сезона закончилось для «Лестера» двумя ничейными поединками. Миром «лисы» разбежались с «Уотфордом» (1:1) и «Брайтоном» (0:0).

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А в четвертьфинале Кубка Англии синие были слабее «Челси» (0:1). В 32-м туре АПЛ команда Брендана Роджерса осталась без набранных баллов во встрече с «Эвертоном» (1:2).

Впервые после рестарта «Лестер» выиграл 4 июля, оказавшись сильнее «Кристал Пэлас» (3:0). В двух недавних матчах «лисы» разошлись миром с «Арсеналом» (1:1) и влетели «Борнмуту» (1:4).

«Шеффилд Юнайтед»

Представители Шеффилда имеют на своем счету 54 очка и идут седьмыми в общекомандном зачете АПЛ, отставая от «Лестера» на 5 баллов.

Первые очки после рестарта сезона «Шеффилд Юнайтед» набрал в матче с «Астон Виллой» (0:0), после чего «клинки» проиграли три поединка в разных турнирах.

В чемпионате команда Криса Уайлдера была слабее «Ньюкасла» (0:3) и «Манчестер Юнайтед» (0:3), а в Кубке страны она потерпела поражение от «Арсенала» (1:2).

В четырех недавних матчах АПЛ «Шеффилд Юнайтед» идет без потерь. Подопечные Уайлдера победили «Тоттенхэм» (3:1), разбежались миром с «Бернли» (1:1), а также обыграли «Вулвз» (1:0) и «Челси» (3:0).

Прогноз и ставка

Победа «Лестера» во встрече 36-го тура АПЛ оценивается в 2.02, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.35, а на победу «Шеффилд Юнайтед» — 4.00.

Последние результаты синих могут стать причиной потери позиции в зоне ЛЧ, а команда Уайлдера четыре тура выглядит уверенно и бьется за еврокубки.

В очной игре «клинки» попытаются воспользоваться трудностями, которые испытывает «Лестер». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Шеффилд Юнайтед» больше 1 за 2.31. 0