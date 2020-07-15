«Милан» — «Парма». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Серии А 15 июля 2020 года

В 33 туре чемпионата Италии «Милан» будет принимать «Парму». Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро» 15 июля. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Милан» — «Парма».

«Милан»

Миланский клуб все еще находится за бортом еврокубков. В 32 турах он набрал 50 очков и отстал от «Наполи» на 2 пункта.

После рестарта сезона «Милан» в Серии А никому не проигрывал. В начале этого пути команда Стефано Пиоли разбила «Лечче» (4:1) и прихлопнула «Рому» (2:0).

В 29-м туре «россонери» сенсационно поделили очки с аутсайдером чемпионата СПАЛом (2:2), после чего они в гостях одержали верх над «Лацио» (3:0).

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Еще одна победа «Милана» была зафиксирована в поединке с «Ювентусом» (4:2), а вот с «Наполи» в следующем туре красно-черные разошлись миром (2:2).

«Парма»

Представители Пармы в 32-х турах набрали 40 очков. Благодаря этому они находятся на 12 месте в таблице.

В первой игре после выхода из карантина «Парма» разошлась миром с «Торино» (1:1), а через 3 дня команда на выезде разгромила «Лечче» (4:1).

Четыре следующих матча подопечные Роберто Д’Аверсы провалили, не набрав очков. Неприятная серия началась с поражения от «Интера» (1:2).

Затем «крестоносцы» влетели «Вероне» (2:3), «Фиорентине» (1:2) и «Роме» (1:2). В последней встрече «Парма» вырвала ничью у «Болоньи» (2:2).

Прогноз и ставка

Победа «Милана» в матче 33-го тура чемпионата Италии оценивается в 1.45, ничья — в 4.90, а победа «Пармы» — в 6.80.

«Россонери» не оставляют надежд на попадание в Лигу Европы. Команде Пиоли нужно выигрывать в каждом поединке и надеяться на осечки «Наполи». Наши прогноз и ставка — победа «Милана» с форой -1 за 1.72. 0