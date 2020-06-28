«ИФ Фуглафьердур» — «ТБ Тверойри». Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 28 июня 2020 года

28 июня в рамках десятого тура чемпионата Фарерских островов по футболу «ИФ Фуглафьердур» дома сыграет с «ТБ Тверойри». Игра начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «ИФ Фуглафьердур» — «ТБ Тверойри».

«ИФ Фуглафьердур»

«ИФ Фуглафьердур» с 13 набранными баллами идет на шестой позиции в турнирной таблице, опережая зону вылета уже на девять пунктов.

«Красно-белые» в своей последнем матче в родных стенах уступили 0:3 «Б-36 Торсхавну», а перед этим не проигрывали в четырех встречах кряду, выиграв в этот период три поединка при одном ничейном исходе.

Мировая состоялась гостях с предстоящим противником (0:0). Виктории были над «ЭБ/Стреймуром» (2:1) и «АБ Аргиром» (4:2) дома, а также над «Викингуром» на выезде.

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В пяти домашних поединках ИФ дважды победил при трех поражениях, разница мячей — 8:13.

«ТБ Тверойри»

После девяти сыгранных туров чемпионата «ТБ Тверойри» находится на восьмом месте в турнирной таблице, имея на своем счету шесть баллов, опережая зону вылета на два очка.

«Черно-белые» не проигрывают вот уже три встречи. В этот удачный период они смогли положить на лопатки на выезде «Скалу» со счетом 2:0, т.с. прервав свою длительную безвыигрышную серию.

Также в этом отрезке коллектив два матча свел вничью, поделив очки в родных стенах с ИФ (0:0) и «АБ Аргиром» (1:1) в минувшем туре.

На выезде ТБ раз победил, раз сыграл вничью и дважды проиграл, разница мячей — 3:5.

В прошлом сезоне раз выиграл ТБ (1:0) и дважды была зафиксирована мировая (1:1 и 2:2).

Прогноз на «ИФ Фуглафьердур» — «ТБ Тверойри»

Три из четырех последних очных встреч этих коллективов закончились вничью. Вполне возможно, что и в предстоящем поединке победитель не будет выявлен. Наш прогноз и ставка: Х. 0