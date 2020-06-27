«Ференцварош» — «Мезёкёвешд». Прогноз (к. 2.21) и ставки на матч чемпионата Венгрии 27 июня 2020 года

«Ференцварош»
Еще один представитель Будапешта уже стал чемпионом Венгрии. От второго места столичный клуб оторвался на 11 очков.
Последний раз в Высшей лиге команда Сергея Реброва проигрывала 22 февраля. В 22-м туре «Ференцварош» оказался слабее «Мезьокьовешда» в гостях (0:3).
После выхода из карантина «Фради» выиграли в шести матчах из девяти. В двух матчах «Зеленые орлы» сыграли вничью и еще раз проиграли.
«Мезёкёвешд»
За тур до завершения венгерского первенства «Мезекевешд» с 50 набранными очками идет на четвертом месте в турнирной таблице, а «Академия Пушкаша» опередает на один балл.
После рестарта сезоне «желто-синие» успели провести 10 встреч, где семь пришлось на поединки чемпионата Венгрии, а еще три — на Кубок страны.
Отметим, что во всех этих встречах коллектив одержал всего лишь одну викторию, одолев в своей предпоследней игре «Фехервар» (2:1), который уже не имеет турнирных задач.
В прошлом туре клуб уступил дома «Дебрецену» со счетом 0:1.
Прогноз
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,64, тогда как успех гостей оценивается в 4,80, ничья — в 4,15.
Рекомендуем ставить на то, что в матче будет забито больше трех голов за 2,21. 0