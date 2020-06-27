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    Как «Ференцварош» завершит сезон?

    «Ференцварош» — «Мезёкёвешд». Прогноз (к. 2.21) и ставки на матч чемпионата Венгрии 27 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ференцварош» — «Мезёкёвешд»
    «Ференцварош» уже стал чемпионом
    В 33 туре чемпионата Венгрии «Ференцварош» будет принимать «Мезёкёвешд». Игра пройдет на стадионе «Групама Арена» 27 июня. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Ференцварош» — «Мезёкёвешд».

    «Ференцварош»

    Еще один представитель Будапешта уже стал чемпионом Венгрии. От второго места столичный клуб оторвался на 11 очков.

    Последний раз в Высшей лиге команда Сергея Реброва проигрывала 22 февраля. В 22-м туре «Ференцварош» оказался слабее «Мезьокьовешда» в гостях (0:3).

    После выхода из карантина «Фради» выиграли в шести матчах из девяти. В двух матчах «Зеленые орлы» сыграли вничью и еще раз проиграли.

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    «Мезёкёвешд»

    За тур до завершения венгерского первенства «Мезекевешд» с 50 набранными очками идет на четвертом месте в турнирной таблице, а «Академия Пушкаша» опередает на один балл.

    После рестарта сезоне «желто-синие» успели провести 10 встреч, где семь пришлось на поединки чемпионата Венгрии, а еще три — на Кубок страны.

    Отметим, что во всех этих встречах коллектив одержал всего лишь одну викторию, одолев в своей предпоследней игре «Фехервар» (2:1), который уже не имеет турнирных задач.

    В прошлом туре клуб уступил дома «Дебрецену» со счетом 0:1.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,64, тогда как успех гостей оценивается в 4,80, ничья — в 4,15.

    Рекомендуем ставить на то, что в матче будет забито больше трех голов за 2,21. 0

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    «Ференцварош» — «Мезёкёвешд». Прогноз (к. 2.21) и ставки на матч чемпионата Венгрии 27 июня 2020 года. Прогноз на «Ференцварош» — «Мезёкёвешд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.21
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