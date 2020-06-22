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    Лидеры фарерского первенства сыграют результативно?

    «НСИ Рунавик» — «ХБ Торсхавн». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 22 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «НСИ Рунавик» — «ХБ Торсхавн»
    «НСИ Рунавик» — «ХБ Торсхавн»
    В понедельник, 22 июня, в девятом туре чемпионата Фарерских островов по футболу «НСИ Рунавик» на своем поле сыграет с «ХБ Торсхавном». Начало игры — 22:00 по мск. Прогноз на «НСИ Рунавик» — «ХБ Торсхавн».

    «НСИ Рунавик»

    С 17 набранными очками «НСИ Рунавик» расположился на второй строке в турнирной таблице, проигрывая лидеру пять пунктов, а третье место опережает только по разнице мячей.

    За всю турнирную дистанцию «желто-черные» проиграли лишь в одном поединке, еще на старте розыгрыша потерпев выездное фиаско от «Викингура» со счетом 0:1.

    В последних поединках «пчелы» дважды расписали мировые с «КИ Клаксвиком» и «Б-36 Торсхавном» (по 1:1) в последнем туре. Между этими играми они дома разгромили аутсайдера «АБ Аргир» (3:0).

    «ХБ Торсхавн»

    «ХБ Торсхавн» — лидер текущего чемпионата Фарерских островов. На счету столичной команды находится 22 балла, что на пять больше, чем у ближайшего преследователя.

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    Только в минувшем туре «красно-черные» потеряли очки, расписав на своей территории результативную мировую с «КИ Клаксвиком» (3:3), а перед эти выиграли семь встреч подряд с общим счетом 20:3.

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    • В июльских поединках самый титулованный клуб Фарер выиграл в дерби у Б-36 (4:2), а также одолел в гостях «ТБ Тверойри» (1:0) и в родных стенах «Скалу» (3:0).

    В прошлом сезоне эти команды в Торсхавне обменялись победами (0:2 и 2:1), а в Рунавике сыграли вничью 1:1.

    Прогноз и ставки

    Прогнозируем, что поединок лидеров фарерского первенства пройдет с обоюдными забитыми мячами. Прогноз и ставка: ОБЗ за 1.63. 0

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    «НСИ Рунавик» — «ХБ Торсхавн». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 22 июня 2020 года. Прогноз на «НСИ Рунавик» — «ХБ Торсхавн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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