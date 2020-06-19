«Войводина» — «Партизан». Прогноз (к. 3.24) и ставки на матч Суперлиги Сербии по футболу 19 июня 2020 года

19 июня в 30 туре чемпионата Сербии на стадионе «Караджордже» в Нови Сад «Войводина» сыграет с «Партизаном». Стартовый свисток будет дан в 20:00 по Москве. Прогноз на «Войводина» — «Партизан».

«Войводина»

За тур до завершения сербского чемпионата «Войводина» занимает чертвертое место. Отставание от уже ставшей чемпионом «Црвены Звезды».

В случае ничьей или победы клуб может подняться на третью строчку. В Сербии эта позиция дает право сыграет в Лиге Европы.

Команда выиграла только три матча в девяти предыдущих поединках во всех турнирах и всех статусов, включая товарищеский.

Тем не менее, все три пришлись на четыре предыдущие матчи.

«Партизан»

В турнирной таблице подопечные Саво Милошевича за тур до конца первенства идут вторыми. Еще перед прошлым туром они вели заочную борьбу с грядущим соперником за серебряные награды.

Сейчас «Гробари» опережают соперника на пять баллов. Они могут только потерять второе место, но даже третье даст им путевку в Лигу Европы.

Белградцы не знают поражений в 13 поединках во всех турнирах — от «Спартака» Суботицы. При этом в 10 играх они одержали победы.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,21, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,32, ничья — в 3,27.

Рекомендуем ставить на то, что «Войводина» выиграет, и обе команды забьют за 3,24. 0