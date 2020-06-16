«Авеш» — «Порту». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Примейры 16 июня 2020 года

В 27 туре чемпионата Португалии «Авеш» будет принимать «Порту». Игра пройдет на стадионе «Дешпортиву даш Авеш» 16 июня. Начало встречи — в 23:15 мск. Прогноз на «Авеш» — «Порту».

«Авеш»

Футбольная команда из города Вила-даз-Авиш сейчас занимает последнее место в чемпионате Португалии. В ходе 26 матчей она набрала всего 13 баллов.

От спасительного 16 места «Авеш» успел отстать на 12 пунктов. Последний раз этот коллектив побеждал в самом начале февраля. Тогда второго числа он обыграл «Маритиму» (2:1).

Затем в чемпионате «Авеш» был бит «Риу Аве» (0:4) и расписал мировую с клубом «Фамаликан» (1:1). С тех пор команда больше не набирала очков.

До паузы «Авеш» потерпел поражения от «Витории» Гимарайнш (0:2), «Пасуш де Феррейра» (1:3) и «Спортинга» (0:2).

После возобновления чемпионата Португалии «Авеш» снова обошелся без набранных баллов, уступив «Белененсешу» (0:2) и «Тонделе» (0:2).

«Порту»

Коллектив из одноименного города лидирует в турнирной таблице португальской Примейры. За 26 поединков «Порту» заработал 63 балла и опередил «Бенфику» на 2 пункта.

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В последних играх «драконы» выступают нестабильно. До паузы команда Сержиу Консейсау успела вылететь из Лиги Европы, уступив «Байеру» по сумме двух матчей 2:5.

Затем в чемпионате «Порту» оказался сильнее клуба «Санта Клара» (2:0) и разошелся миром с «Риу Аве» (1:1).

Первая летняя встреча завершилась для «Порту» поражением от «Фамаликана» (1:2), после чего «драконы» минимально переиграли «Маритиму» (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Авеша» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 14.0, на ничью — 7.20, а на победу «Порту» — 1.19.

После паузы «Порту» играет не очень результативно, что может сыграть на руку хозяевам. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.67. 0