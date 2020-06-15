«Мальме» — «Мьельбю». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Высшей лиги 15 июня 2020 года

В первом туре шведской Высшей лиги «Мальме» примет чемпиона Первого дивизиона «Мьельбю». Начало встречи 15 июня в 20:00 по мск. Прогноз на «Мальме» — «Мьельбю».

«Мальме»

В новом сезоне турнира для «Мальме» это будет первый матч. Команда регулярно занимает самые высокие места , благодаря чему нередко выходит в еврокубки.

В прошлом сезоне хозяева не смогли выиграть титул. «Голубые» отстали от «Юргордена» на одно очко и заняли второе место по итогу чемпионата.

В феврале клуб играл в 1/16 финала Лиги Европы. Там команда проиграла «Вольфсбургу» со счетом 2:1 и 0:3.

В марте было две игры в Кубке Швеции. Во втором туре коллектив обыграл «Карлскрону» 1:2, а в третьем — клуб «Эскильстуна» с результатом 0:3.

«Мьельбю»

«Мьельбю» — выходец из Первой лиги. Там команда взяла золото, набрав за 30 матчей 57 очков, опередив «Варберг» на два пункта.

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В пяти матчах этого сезона, с учетом товарищеских встреч, «желто-черные» выиграли 4 раза и проиграли один матч. В феврале гости обыграли 1:0 «Карлскрону» и уступили с тем же счетом «Кальмару».

В конце месяца «Мьельбю» выиграл у «Сандвикенс» 1:3 в Кубке страны. В начале марта команда разгромила «Далкурд» 5:0 и выиграла у «Юргордена» 1:2. Так что соперник для «Мальме» непростой.

Прогноз

«Мальме» сильнее своего соперника, но учитывая последние результаты гостей, их тоже нельзя назвать проходной командой.

При этом коэффициенты очень сильно разнятся — 1.23 против 11.0. Ничья сопровождается коэффициентом 6.80.

Хозяева не проигрывают этому сопернику с ноября 2010 года. Стоит учесть, что сезон для обеих команд начался давно, но после паузы будет сложно. Наша ставка — «Мальме» не проиграет и ТБ 2.5 за 1.66. 0