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    Сохранит ли «Брага» отрыв от «Спортинга»?

    «Санта-Клара» — «Брага». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Португалии по футболу 5 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Брагу
    Прогноз и ставки на «Санта-Клара» — «Брага»
    Футболисты «Браги»
    В пятницу, 5 июня, «Санта-Клара» в 25-м туре чемпионата Португалии по футболу на своем поле сыграет с «Брагой». Встреча, которая пройдет в Понта Дельгада на стадионе «Сан-Мигель», начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Санта-Клара» — «Брага».

    «Санта-Клара»

    «Санта-Клара» находится в середине турнирной таблице, на десятом месте, решив уже свои задачи на сезон. В 24 поединках команда набрала 30 очков.

    Клуб из города Понта-Делгада перед уходом на незапланированный перерыв выдал 3-матчевую безвыигрышную серию, где было два поражения и одна мировая.

    Сперва «азореанцы» уступили на выезде «Морейренсе» (1:2), а затем были повержены на своей арене «Порту» (0:2). В своем последнем проведенном матче они сыграли вничью с «Жил Висенте» (1:1) в гостях.

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    • 12 домашних встреч текущего португальского первенства принесли «Санта-Кларе» четыре победных исхода, дважды команда сыграла вничью и шесть матчей проиграла, разница мячей — 9:15.

    «Брага»

    «Брага» с 46 набранными очками расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Двум лидерам коллектив проигрывает много, а четвертую строку опережает на четыре пункта.

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    • За последние десять матчей первенства «оружейники» смогли выйти победителями в девяти из них и одну встречу они свели вничью.

    Непосредственно перед уходом на карантин «архиепископы» выдали 4-матчевую победную серию. В своем последнем поединке они в родных стенах обыграли 3:1 аутсайдера «Портимоненсе».

    Все прогнозы на футбол

    В 12 выездных встречах данного чемпионата «Брага» добыла семь побед, одну игру закончила мировым исходом и четырежды проиграла, разница забитых-пропущенных — 19:11.

    В первом круге «Брага» дома обыграла «Санта-Клару» (2:0), в прошлом сезоне в Понта Дельгаде была ничья 3:3, на своем поле «оружейники» победили 1:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Браги» предлагают — 1.60.

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    На викторию «Санта-Клары» дают — 5.65, ничья оценена — в 4.15.

    В свете борьбы за серебряные медали первенства, «Брага» должна брать три очка с командой, которая решила свои задачи на сезон. Наши прогноз и ставка: победа «Браги». 0

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    «Санта-Клара» — «Брага». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Португалии по футболу 5 июня 2020 года. Прогноз на «Санта-Клара» — «Брага». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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