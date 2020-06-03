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    Поднимется ли «Спарта» на пятое место?

    «Спарта» Прага — Теплице. Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч чешской Первой лиги 3 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Спарта» Прага — Теплице
    «Спарта» идет на шестой строчке
    В матче 27 тура чемпионата Чехии «Славия» Прага примет «Теплице». Игра состоится 3 июня. Начало в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Спарта» Прага — Теплице.
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    Футбол. Чехия. Высшая лига 03 Июня 2020 года
    Спарта Прага
  • Прага
    •  Спарта Прага 21:00 Теплице Теплице
  • Теплице
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 12.50
  • Ставка!
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    «Спарта» Прага

    Столичная команда на данном этапе чемпионата находится на шестой строчке первенства. В 26 матчах она завоевала 35 очков.

    2020-й год «Спарта» начала с трех матчей без побед. Сперва дома она потерпела поражение от «Слована» Либерец (0:2), а зтаем в гостях она влетела «Сигме» (0:1).

    23-й тур чемпионата закончился для пражского клуба ничьей в игре с «Фаставом» Злин (2:2). 4 марта «Спарта» разгромила «Баник Острава» (5:0) в Кубке страны.

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    В последней встрече перед приостановкой сезона эта команда разошлась миром со «Славией» (1:1). После паузы подопечные Вацлава Котала проиграли «Виктории» Пльзень (1:2), но разгромили «Карвину» (4:1).

    «Теплице»

    На данном этапе чемпионата «Теплице» находится на 12 позиции в таблице. За лидерство этот клуб точно не борется, как и за высокие места, поскольку имеет всего 28 баллов на счету.

    До приостановки чемпионата «стеклодувы» проиграли две встречи из трех официальных. «Теплице» потерпел поражения от «Сигмы» (1:3) и «Карвины» (0:3).

    Затем коллектив под руководством Станислава Гейкала дома разошелся миром со «Словацко» — 0:0.

    После возобновления первенства клуб победил «Усти над Лабем» (4:1), «Слован» (2:0), проиграл «Богемиансу» (0:4) и сыграл вничью с «Опавой» (2:2).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,20, тогда как успех гостей оценивается в 15,00, ничья — в 5,80.

    Рекомендуем ставить на то, что «Спарта» выиграет, и обе команды забьют за 3,30. 0

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