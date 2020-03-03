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    Выйдет ли «Шеффилд Юнайтед» в четвертьфинал Кубка Англии?

    «Рединг» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 3.80) и ставки на матч Кубка Англии по футболу 3 марта 2020 года

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    Прогноз на «Рединг» — «Шеффилд Юнайтед»
    «Шеффилд Юнайтед» не знает поражений четыре матча
    Во вторник, 3 марта, «Рединг» на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед» в рамках 1/8 финала Кубка Англии по футболу. Встреча, которая пройдет на стадионе «Мадейски», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Рединг» — «Шеффилд Юнайтед».
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 03 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 3.50
  • 2
  • 1.85
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    «Рединг»

    «Рединг» непросто дошел до 1/8 финала Кубка Англии. В каждом из предыдущих раундов старейшего турнира в мире команде пришлось провести переигровки.

    В 1/32 финала клуб сперва сыграл 2:2 против «Блэкпула» дома, после чего победил соперника на выезде 2:0. Затем коллектив прошел по пенальти «Кардифф Сити» (3:3), когда первый матч завершился 1:1.

    По итогам 36 туров Чемпионшип «Роялисты» идут на 16-м месте из 22-х. В предыдущих шести поединках во всех турнирах они одержали только две победы.

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    «Шеффилд Юнайтед»

    До этого раунда «Шеффилд Юнайтед» прошел относительно легких соперников. Сперва команда победила «Файлд» (2:1), а затем — «Миллуолл» (2:0).

    «Клинки» борются за еврокубки. Учитывая тот факт, что «Ман Сити» дисквалифицирован из Лиги чемпионов на два сезона, то у «Шеффилда» есть отличный шанс оказаться сразу в ЛЧ, поскольку от пятой строчки клуб отделяет всего пять пунктов при матче в запасе.

    В предыдущих четырех поединках коллектив не знает поражений при трех победах. В прошлом матче он, правда, разошелся миром с «Брайтоном» (1:1) дома.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,83, тогда как успех хозяев поля оценивают в 4,33, ничью — в 3,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Шеффилд Юнайтед» выиграет, и обе команды забьют за 3,80. 0

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    «Рединг» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 3.80) и ставки на матч Кубка Англии по футболу 3 марта 2020 года. Прогноз на «Рединг» — «Шеффилд Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.80
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