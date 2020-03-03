«Рединг» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 3.80) и ставки на матч Кубка Англии по футболу 3 марта 2020 года

Во вторник, 3 марта, «Рединг» на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед» в рамках 1/8 финала Кубка Англии по футболу. Встреча, которая пройдет на стадионе «Мадейски», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Рединг» — «Шеффилд Юнайтед».

«Рединг»

«Рединг» непросто дошел до 1/8 финала Кубка Англии. В каждом из предыдущих раундов старейшего турнира в мире команде пришлось провести переигровки.

В 1/32 финала клуб сперва сыграл 2:2 против «Блэкпула» дома, после чего победил соперника на выезде 2:0. Затем коллектив прошел по пенальти «Кардифф Сити» (3:3), когда первый матч завершился 1:1.

По итогам 36 туров Чемпионшип «Роялисты» идут на 16-м месте из 22-х. В предыдущих шести поединках во всех турнирах они одержали только две победы.

«Шеффилд Юнайтед»

До этого раунда «Шеффилд Юнайтед» прошел относительно легких соперников. Сперва команда победила «Файлд» (2:1), а затем — «Миллуолл» (2:0).

«Клинки» борются за еврокубки. Учитывая тот факт, что «Ман Сити» дисквалифицирован из Лиги чемпионов на два сезона, то у «Шеффилда» есть отличный шанс оказаться сразу в ЛЧ, поскольку от пятой строчки клуб отделяет всего пять пунктов при матче в запасе.

В предыдущих четырех поединках коллектив не знает поражений при трех победах. В прошлом матче он, правда, разошелся миром с «Брайтоном» (1:1) дома.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,83, тогда как успех хозяев поля оценивают в 4,33, ничью — в 3,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Шеффилд Юнайтед» выиграет, и обе команды забьют за 3,80. 0