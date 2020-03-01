«Севилья» — «Осасуна». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Испании 1 марта 2020 года

В воскресенье, 1 марта, в рамках 26-го тура испанской Ла Лиги «Севилья» на своем стадионе «Рамон Санчес Писхуан» сразится с «Осасуной». Начало игры — в 14:00 по Москве. Прогноз на «Севилья» — «Осасуна».

«Севилья»

В четверг «Севилья» была в шаге от провала в 1/16 финала Лиги Европы. И только благодаря отмененному ВАР голу от румынского «Клужа» (0:0) в самом конце встречи, испанцы прошли дальше, ведь в гостях они сыграли 1:1.

На данный момент у «нервионцев» 4-матчевая беспроигрышная серия, в которой они три игры свели вничью и раз победили. Две мировые пришлись на матчи еврокубка.

Еще один ничейный результат состоялся в рамках Примеры, где севильцы сыграли дома 2:2 с «Эспаньолом». Единственная виктория в этом отрезке состоялась в минувшем туре чемпионата на выезде над «Хетафе» — 3:0.

В турнирной таблице Примеры «красно-белые» идут пятыми, уступая четвертой позиции только по дополнительным показателям. На своей арене в этом первенстве они победили в пяти играх из 12, пять раз сыграли вничью и две встречи проиграли.

«Осасуна»

Памплонский коллектив с 31 баллом разместился на 12 позиции в турнирной таблице Ла Лиги, имея перевес над зоной вылета в девять пунктов.

В минувшем туре первенства «красные» были разгромлены на своей территории «Гранадой» со счетом 0:3. Это поражение стало для команды третьим в последних четырех матчах чемпионата.

Еще в этот период они уступили на выезде «Вильярреалу» (1:3) и в родных стенах мадридскому «Реалу» (1:4), а также переиграли в Бильбао местный «Атлетик» — 1:0.

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Вне родных стен в этом розыгрыше Примеры «Осасуна» победила в трех встречах из 12, пять игр закончили мировыми и четырежды проиграли, разница мячей — 12:15.

В первом круге в Памплоне эти команды расписали мировую со счетом 1:1.

Прогноз на «Севилья» — «Осасуна»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Севильи» предлагают — 1.50.

На викторию «Осасуны» дают — 7.30, ничья оценена — в 4.35.

«Севилья» в свете борьбы за Лигу чемпионов, даже несмотря на тяжелый матч в ЛЕ, просто обязана в родных стенах обыгрывать середняка Примеры. Наш прогноз: «Севилья» победит с разницей в несколько мячей. 0