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    Сможет ли «Лестер» прервать серию без побед?

    «Норвич Сити» — «Лестер». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч АПЛ 28 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Норвич Сити» — «Лестер»
    Брендан Роджерс
    В рамках 28-го тура чемпионата Англии «Норвич» будет принимать «Лестер». Встреча пройдет на «Карроу Роуд» 28 февраля. Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Норвич Сити» — «Лестер».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Февраля 2020 года
    Норвич Сити
  • Норвич
    •  Норвич Сити 23:00 Лестер Лестер
  • Лестер
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.30
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.80
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    «Норвич Сити»

    «Норвич» не побеждал в АПЛ уже в четырех матчах кряду. Команда Даниэля Фарке в последних турах три раза проиграла и один раз сыграла вничью.

    Правда, и календарь у «Норвича» был не подарок. Команда проиграла «Тоттенхэму» (1:2), «Ливерпулю» (0:1) и «Вулверхэмптону» (0:3), а вничью сыграла с «Ньюкаслом» (0:0).

    Разбавить неудачную серию в АПЛ удалось победой в матче Кубка Англии, где «Норвич» со счетом 2:1 обыграл «Бернли», чтобы выйти в 1/8 финала.

    Календарь и таблица АПЛ

    В турнирной таблице АПЛ дела у «Норвича» идут плохо. Команда занимает безоговорочное последнее место, набрав в 27 турах всего 18 очков.

    «Лестер»

    «Лестер» в таблице чемпионата Англии занимает довольно комфортное третье место. У подопечных Брендана Роджерса в активе 50 очков, они на 7 очков отстают от идущего вторым «Ман Сити», но в то же время на 6 очков опережают ближайшего преследователя «Челси».

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    У «Лестера» 54 забитых гола и 27 пропущенных. По забитым команда третья лучшая в лиге, а по пропущенным и вовсе вторая.

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    • «Лестер» не побеждает в четырех матчах подряд, но эта серия включает в себя также вылет из Кубка лиги, где в полуфинале «лисы» неожиданно не смогли пройти «Астон Виллу», проиграв со счетом 1:2 в ответной встрече.

    После этого «Лестер» ждали встречи с непростыми соперниками в АПЛ, в которых «лисы» набрали лишь 2 очка: ничья 2:2 с «Челси», 0:0 с «Вулверхэмптоном», а также домашнее поражение от «Ман Сити» (0:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Норвича» букмекеры дают коэффициент 4,68, на ничью — 4,04, а на «Лестер» — 1,78.

    Встреча этих команд в первом круге завершилась вничью — 1:1.

    Прогноз и ставка на матч «Норвич» — «Лестер» — победа гостей с коэффициентом 1,78. 0

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    «Норвич Сити» — «Лестер». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч АПЛ 28 февраля 2020 года. Прогноз на «Норвич Сити» — «Лестер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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