«Норвич Сити» — «Лестер». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч АПЛ 28 февраля 2020 года

В рамках 28-го тура чемпионата Англии «Норвич» будет принимать «Лестер». Встреча пройдет на «Карроу Роуд» 28 февраля. Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Норвич Сити» — «Лестер».

«Норвич Сити»

«Норвич» не побеждал в АПЛ уже в четырех матчах кряду. Команда Даниэля Фарке в последних турах три раза проиграла и один раз сыграла вничью.

Правда, и календарь у «Норвича» был не подарок. Команда проиграла «Тоттенхэму» (1:2), «Ливерпулю» (0:1) и «Вулверхэмптону» (0:3), а вничью сыграла с «Ньюкаслом» (0:0).

Разбавить неудачную серию в АПЛ удалось победой в матче Кубка Англии, где «Норвич» со счетом 2:1 обыграл «Бернли», чтобы выйти в 1/8 финала.

Календарь и таблица АПЛ

В турнирной таблице АПЛ дела у «Норвича» идут плохо. Команда занимает безоговорочное последнее место, набрав в 27 турах всего 18 очков.

«Лестер»

«Лестер» в таблице чемпионата Англии занимает довольно комфортное третье место. У подопечных Брендана Роджерса в активе 50 очков, они на 7 очков отстают от идущего вторым «Ман Сити», но в то же время на 6 очков опережают ближайшего преследователя «Челси».

У «Лестера» 54 забитых гола и 27 пропущенных. По забитым команда третья лучшая в лиге, а по пропущенным и вовсе вторая.

«Лестер» не побеждает в четырех матчах подряд, но эта серия включает в себя также вылет из Кубка лиги, где в полуфинале «лисы» неожиданно не смогли пройти «Астон Виллу», проиграв со счетом 1:2 в ответной встрече.

После этого «Лестер» ждали встречи с непростыми соперниками в АПЛ, в которых «лисы» набрали лишь 2 очка: ничья 2:2 с «Челси», 0:0 с «Вулверхэмптоном», а также домашнее поражение от «Ман Сити» (0:1).

Прогноз и ставка

На победу «Норвича» букмекеры дают коэффициент 4,68, на ничью — 4,04, а на «Лестер» — 1,78.

Встреча этих команд в первом круге завершилась вничью — 1:1.

Прогноз и ставка на матч «Норвич» — «Лестер» — победа гостей с коэффициентом 1,78. 0