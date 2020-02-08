«Шальке» — «Падерборн». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Бундеслиги 8 февраля 2020 года

В 21 туре немецкой Бундеслиги «Шальке» будет принимать «Падерборн». Игра пройдет на «Фельтинс-Арене» 8 февраля. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Шальке» — «Падерборн».

«Шальке»

За 20 туров чемпионата Германии команда из Гельзенкирхена заработала 34 очка. Сейчас она находится в зоне Лиги Европы, а от места в ЛЧ этот клуб отделяют 5 баллов.

После двух ничейных матчей в минувшем году с «Вольфсбургом» (1:1) и «Фрайбургом» (2:2) «Шальке» победил «Боруссию» М в первом официальном поединке 2020 года (2:0).

Но 19 тур Бундеслиги завершился для «горняков» разгромным поражением от «Баварии» (0:5). А чуть позже подопечные Давида Вагнера разошлись миром с «Гертой» (0:0).

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4 февраля «Шальке» принял участие в 1/8 финала Кубка Германии. Поединок на «Фельтинс-Арене» закончился победой хозяев над «Гертой» в дополнительное время (3:2).

«Падерборн»

Футбольный клуб из города Падерборн сейчас является худшим представителем Бундеслиги. За 20 туров чемпионата эта команда набрала всего 15 очков.

В последнем поединке 2019 года подопечные Штеффена Баумгарта на своем поле принимали «Айнтрахт». В матче 22 декабря хозяева одержали над «орлами» верх (2:1).

А в трех январских встречах в рамках немецкого первенства «Падерборн» дважды уступил и один раз выиграл. 19 числа прошлого месяца эта команда была разгромлена «Байером» (1:4).

25 января подопечные Штеффена Баумгарта на выезде одержали верх над «Фрайбургом» (2:0). А в первом февральском поединке «Падерборн» оказался слабее «Вольфсбурга» (2:4).

Прогноз

На победу «Шальке» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,50, ничья оценивается в 4,90, а победа «Падерборна» — в 6,20.

Мотивированные «горняки» в родных стенах переиграют худшую команду Бундеслиги. Наш прогноз на матч — победа «Шальке» с форой -1 за 1,78. 0