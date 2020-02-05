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    Остановит ли «Вильярреал» сенсационный «Мирандес»?

    «Мирандес» — «Вильярреал». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч Кубка Испании 5 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Мирандес» — «Вильярреал»
    Футболисты «Мирандеса»
    В среду, 5 февраля, в четвертьфинальном матче Кубка Короля «Мирандес» на своем поле сыграет с «Вильярреалом». Начало игры — в 23:00 мск. Прогноз на «Мирандес» — «Вильярреал».
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 05 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 3.90
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 1.95
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    «Мирандес»

    «Мирандес» в этом кубковом розыгрыше прошел уже четыре этапа, три из которых команда преодолела по итогам дополнительного времени.

    На первых двух стадиях «кабаны» выбили «Корухо» и «Коста Калиду», обыграв эти коллективы в их логове (5:4 ОТ и 3:2 ОТ). С 1/16 финала они начали собирать скальпы представителей Примеры.

    Сперва была положена на лопатки «Сельта» (2:1 ОТ), а затем настал черед «Севильи» (3:1). Оба эти матча «Мирандес» провел на своей арене.

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  • 02/02/2020

    • В турнирной таблице второго по значимости дивизиона Испании «красные» находятся на 11-й позиции, отставая от зоны плей-офф (шестое место) всего на три пункта. Отметим, что на данный момент у «Мирандеса» 10-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» также прошел уже четыре стадии в этом соревновании Кубка Короля. На первых двух этапах «подводники» одолели представителей низших дивизионов.

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    А в 1/16 и 1/8 финала «желтая субмарина» поочередно обыграла на выезде коллективы из Сегунды. Сперва они повергли «Жирону» (3:0), а затем «Райо Вальекано» (2:0).

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    Команда выиграла последние четыре игры, две из которых пришлись на Кубок Короля, а еще две — на матчи чемпионата страны. В своей последней игре была домашняя виктория над «Осасуной» (3:1).

    В турнирной таблице Примеры «Вильярреал» с 34 очками находится на седьмой позиции, уступая четвертой лигачемпионовской позиции всего пять пунктов.

    Прогноз на «Мирандес» — «Вильярреал»

    «Мирандес» уже выбил два коллектива из Примеры, но «Вильярреал» находится сейчас в фантастической форме и должен оставить за бортом Кубка главную сенсацию турнира. Ставим на проход «подводников». 0

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