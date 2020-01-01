«Вест Бромвич» — «Лидс». Прогноз (к. 5.0) и ставки на матч английского Чемпионшипа 1 января 2020 года

В среду, 1 января, в 26 туре первенства первой английской лиги «Вест Бромвич» на своем поле примет «Лидс». Начало игры — в 20:15 по мск. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Лидс».

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» с 51 баллом занимает второе место в турнирной таблице Чемпионшипа, уступая лидерство нынешнему сопернику по разнице мячей.

До прошлого тура «Дрозды» не проигрывали три месяца. В итоге получилась 14-матчевая беспроигрышная серия, в которой они выиграли в девяти из них.

На прошлых выходных «полосатые» не смогли на выезде одолеть «Барнсли» (1:1). Ранее в родных стенах им не удалось переиграть «Брентфорд» (1:1).

Наметившийся спад подтвердился в прошлом туре, когда клуб неожиданно уступил дома «Мидлсбро» (0:2).

«Лидс»

«Лидс» ведет весьма успешную борьбу за выход в английскую Премьер-лигу.

Команда занимает первое место в таблице Чемпионшипа, набрав 51 очко и опережая соперника по разнице мячей. Отрыв же от зоны плей-офф и вовсе составляет девять пунктов.

В трех матча до прошлого тура подопечные Марсело Бьелсы «забуксовали», сумев набрать лишь два очка.

В этой серии были результативные ничьи против «Кардиффа» дома (3:3) и «Престона» (1:1), а также выездное поражение от «Фулхэма» (1:2).

Вкус побед вернулся в прошлом туре, когда «Павлины» драматично одолели на выезде «Бирмингем» (5:4).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,3, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,0, а ничья — в 3,5.

Рекомендуем ставить на то, что «Вест Бромвич» выиграет, и обе команды забьют за 5,0. 0