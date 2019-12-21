«Шальке» — «Фрайбург». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Бундеслиги 21 декабря 2019 года

«Шальке»
Удачные выступления на данном этапе сезона позволяют клубу из Гельзенкирхена занимать пятое место в турнирной таблице с 29 баллами на счету.
Последний раз «королевские синие» уходили с поля без гола в поединке против «Боруссии» Д (0:0). С тех пор команда Давида Вагнера сыграла в 8 матчах, выиграв в 5 из них.
В 1/16 финала Кубка Германии «Шальке» одолел «Арминию» (3:2), после чего в Бундеслиге этот клуб победил «Аугсбург» (3:2). А встреча с «Фортуной» завершилась результативной ничьей (3:3).
В 12 и 13 турах Бундеслиги «горняки» с одинаковым счетом взяли верх над «Вердером» (2:1) и «Унионом» (2:1). 7 декабря «Шальке» потерпел поражение от «Байера» (1:2), но спустя неделю «королевские синие» обыграли «Айнтрахт» (1:0).
В прошлом туре команда гостила у «Вольфсбурга» и вела в счете до 82-й минуте, но в итоге упустила победу — 1:1.
«Фрайбург»
«Фрайбург» на данный момент дышит «Шальке» в спину, занимая 6 место с 25 очками. Таким образом, гости отстают от гельзенцирхенцев на четыре пункта.
В последних пяти матчах «Фрайбургу» удалось выиграть лишь один раз. 7 декабря команда сумела одолеть «Вольфсбург» со счетом 1:0. После этого она проиграла с таким же счетом «Герте».
В прошлом туре у команды гостила «Бавария», которая увезла комфортные три очка — 3:1. В случае еще одной неудачи подопечные Кристиана Штрайха рискуют оказаться даже на десятой строчке.
Прогноз
Букмекеры склоняются к победе хозяев. Они предлагают такие коэффициенты: 1.70 против 5.00, 4.10 — ничья.
«Фрайбург» подрастерял свою форму в последнее время, а на выезде команда выглядит не так убедительно, как в родных стенах. Предлагаем поставить на победу «Шальке» за 1.70. 0