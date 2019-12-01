«Атлетик» — «Гранада». Прогноз (к. 4.6) на матч чемпионата Испании 1 декабря 2019 года

В 15 туре чемпионата Испании «Атлетик» будет принимать «Гранаду». Игра пройдет на стадионе «Сан Мамес» 1 декабря. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Атлетик» — «Гранада».

«Атлетик»

В своих 14 играх в рамках Ла Лиги клуб из Бильбао заработал 23 очка. Сейчас коллектив из Страны Басков занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата.

Еще недавно результаты красно-белых не могли порадовать болельщиков этого коллектива, поскольку подопечные Гаиски Гаритано часто теряли баллы.

Но в 11 туре Ла Лиги «Атлетик» взял верх над «Эспаньолом» (3:0). С тех пор команда не только не знает поражений уже пять матчей, но и только раз сыграла вничью.

Предыдущие три поединка «Львы» выиграли — у «Леванте» (2:1), «Эйбара» (4:1) и «Осасуны» (2:1).

«Гранада»

«Гранада» подходит к матчу 15-го тура Примеры на девятом месте чемпионата. После 14 матчей в активе у команды 21 очко, 20 забитых мячей и 18 пропущенных.

В позапрошлом туре клуб проиграл «Валенсии» (0:2), что продлило его серию поражений до трех поединках.

Ранее коллектив проиграл «Реал Сосьедаду» (1:2) и «Хетафе» (1:3). Хотя перед этим были минимальные победы со счетом 1:0 над «Осасуной» и «Бетисом».

Серия неудач была прервана в прошлом туре, где на своем поле клуб сыграл вничью с «Атлетико» (1:1).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,7, тогда как успех гостей оценивается в 5,8, а ничья — в 3,4.

Рекомендуем ставить на то, что «Атлетик» выиграет, и обе команды забьют за 4,6. 0