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    Прорвется ли «Атлетик» в зону Лиги чемпионов?

    «Атлетик» — «Гранада». Прогноз (к. 4.6) на матч чемпионата Испании 1 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Атлетик» — «Гранада»
    «Атлетик» идет на шестом месте
    В 15 туре чемпионата Испании «Атлетик» будет принимать «Гранаду». Игра пройдет на стадионе «Сан Мамес» 1 декабря. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Атлетик» — «Гранада».
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    Футбол. Испания. Примера 01 Декабря 2019 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 16:00 Гранада Гранада
  • Гранада
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 5.85
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    «Атлетик»

    В своих 14 играх в рамках Ла Лиги клуб из Бильбао заработал 23 очка. Сейчас коллектив из Страны Басков занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата.

    Еще недавно результаты красно-белых не могли порадовать болельщиков этого коллектива, поскольку подопечные Гаиски Гаритано часто теряли баллы.

    Но в 11 туре Ла Лиги «Атлетик» взял верх над «Эспаньолом» (3:0). С тех пор команда не только не знает поражений уже пять матчей, но и только раз сыграла вничью.

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    Предыдущие три поединка «Львы» выиграли — у «Леванте» (2:1), «Эйбара» (4:1) и «Осасуны» (2:1).

    «Гранада»

    «Гранада» подходит к матчу 15-го тура Примеры на девятом месте чемпионата. После 14 матчей в активе у команды 21 очко, 20 забитых мячей и 18 пропущенных.

    В позапрошлом туре клуб проиграл «Валенсии» (0:2), что продлило его серию поражений до трех поединках.

    Ранее коллектив проиграл «Реал Сосьедаду» (1:2) и «Хетафе» (1:3). Хотя перед этим были минимальные победы со счетом 1:0 над «Осасуной» и «Бетисом».

    Серия неудач была прервана в прошлом туре, где на своем поле клуб сыграл вничью с «Атлетико» (1:1).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,7, тогда как успех гостей оценивается в 5,8, а ничья — в 3,4.

    Рекомендуем ставить на то, что «Атлетик» выиграет, и обе команды забьют за 4,6. 0

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    «Атлетик» — «Гранада». Прогноз (к. 4.6) на матч чемпионата Испании 1 декабря 2019 года. Прогноз на «Атлетик» — «Гранада». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.60
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