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    Легко ли «Ливерпуль» победит «Брайтон»?

    «Ливерпуль» — «Брайтон». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч АПЛ 30 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Ливерпуль» — «Брайтон»
    «Ливерпуль» только раз потерял очки в АПЛ
    В 14 туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» будет принимать «Брайтон». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» 30 ноября. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Брайтон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Ливерпуль»

    За свои 13 поединков чемпионата мерсисайдцы сумели закрепиться на первой строчке в таблице с 37 баллами на счету. От преследователей команда оторвалась на 8 пунктов.

    После потери очков в гостевом поединке с «МЮ» (1:1) «Ливерпуль» лишь побеждал во всех турнирах до минувшей среды. А началась эта серия с разгрома «Генка» в Лиге чемпионов (4:1).

    В 10 туре Премьер-лиги красные разобрались с «Тоттенхэмом» (2:1), а затем в 1/8 финала Кубка лиги подопечные Юргена Клоппа одолели «Арсенал» в серии пенальти (5:5, 5:4).

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    В выездной встрече с «Астон Виллой» гости одержали волевую победу 2:1, после чего с таким же счетом одолели «Генк» в ЛЧ и с результатом 3:1 «Манчестер Сити» в АПЛ.

    В прошлом туре с приключениями был повержен «Кристал Пэлас» (2:1) на выезде, но коллектив остановил «Наполи» (1:1) на «Энфилде» в ЛЧ.

    «Брайтон»

    «Чайки» после 13 туров английского первенства расположились на 12 месте в турнирной таблице. У них 15 очков, но до пятой строки недостает четырех баллов.

    Перед международным перерывом «Брайтон» на выезде проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:3. Тем самым клуб прервал свою 2-матчевую победную минисерию.

    В этот удачный для себя период «сине-белые» поочередно на своей территории переиграли «Эвертон» (3:2) и «Норвич Сити» (2:0).

    В прошлом туре они также проиграли — на своем поле «Лестеру» (0:2).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,2, тогда как успех гостей оценивается в 15,0, а ничья — в 6,5.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ливерпуль» выиграет, и обе команды забьют за 2,62. 0

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    «Ливерпуль» — «Брайтон». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч АПЛ 30 ноября 2019 года. Прогноз на «Ливерпуль» — «Брайтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.62
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