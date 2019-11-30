«Ливерпуль» — «Брайтон». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч АПЛ 30 ноября 2019 года

В 14 туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» будет принимать «Брайтон». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» 30 ноября. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Брайтон».

«Ливерпуль»

За свои 13 поединков чемпионата мерсисайдцы сумели закрепиться на первой строчке в таблице с 37 баллами на счету. От преследователей команда оторвалась на 8 пунктов.

После потери очков в гостевом поединке с «МЮ» (1:1) «Ливерпуль» лишь побеждал во всех турнирах до минувшей среды. А началась эта серия с разгрома «Генка» в Лиге чемпионов (4:1).

В 10 туре Премьер-лиги красные разобрались с «Тоттенхэмом» (2:1), а затем в 1/8 финала Кубка лиги подопечные Юргена Клоппа одолели «Арсенал» в серии пенальти (5:5, 5:4).

В выездной встрече с «Астон Виллой» гости одержали волевую победу 2:1, после чего с таким же счетом одолели «Генк» в ЛЧ и с результатом 3:1 «Манчестер Сити» в АПЛ.

В прошлом туре с приключениями был повержен «Кристал Пэлас» (2:1) на выезде, но коллектив остановил «Наполи» (1:1) на «Энфилде» в ЛЧ.

«Брайтон»

«Чайки» после 13 туров английского первенства расположились на 12 месте в турнирной таблице. У них 15 очков, но до пятой строки недостает четырех баллов.

Перед международным перерывом «Брайтон» на выезде проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:3. Тем самым клуб прервал свою 2-матчевую победную минисерию.

В этот удачный для себя период «сине-белые» поочередно на своей территории переиграли «Эвертон» (3:2) и «Норвич Сити» (2:0).

В прошлом туре они также проиграли — на своем поле «Лестеру» (0:2).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,2, тогда как успех гостей оценивается в 15,0, а ничья — в 6,5.

Рекомендуем ставить на то, что «Ливерпуль» выиграет, и обе команды забьют за 2,62. 0