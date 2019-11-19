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    «Викинги» исправят осечку первого матча?

    «Донкастер» — «Уимблдон». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Кубка Англии 19 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Донкастер» — «Уимблдон»
    «Уимблдон» — «Донкастер»
    Во вторник, 19 ноября, в переигровке 1/128 финала Кубка Англии «Донкастер» на своем поле сыграет с «Уимблдоном». Игра начнется в 2:45 по мск. Прогноз на «Донкастер» — «Уимблдон».

    «Донкастер»

    «Донкастер» и «Уимблдон» в перовом поединке, который прошел в Лондоне, сыграли вничью со счетом 1:1. Первыми отличились хозяева (на 43-й минуте), гости ответили на 63-й минуте.

    У «викингов» на данный момент 4-матчевая беспроигрышная серия, где они две встречи выиграли и дважды сыграли вничью.

    Начался этот отрезок для «бродяг» с двух викторий кряду, которые пришлись на поединки Лиги 1. Удалось одолеть «Бристол Роверс» (2:1) и «Саутенд Юнайтед» (7:1). Мировая состоялась с предстоящим поединком в Кубке и с «Бертон Альбион» (2:2) в чемпионате.

    Все прогнозы на АПЛ

    В третьем по силе дивизионе Англии «Донкастер» после 14 туров идет на 12 месте в турнирной таблице, имея на своем счету 23 зачетных балла.

    «Уимблдон»

    «Уимблдон» не может победить в пяти поединках подряд с учетом всех турниров, дважды сыграв вничью за этот отрезок и три встречи проиграл.

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    После мировой со своим предстоящим оппонентом в Кубке, «сине-желтые» уступили в двух матчах кряду, поочередно уступив 1:3 «Саутенд Юнайтед» в ТФЛ и 0:2 «Блэкпулу» в Лиге 1.

    Календарь и таблица АПЛ

    После 17 матчей в третьем по рангу дивизиону английской системы, лондонцы с 13 очками идут на 20-м месте, опережая зону только из-за лучшей разницы мячей.

    В прошлом розыгрыше Лиги 1 эти команды обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:2.

    Прогноз на «Донкастер» — «Уимблдон»

    Прогнозируем, что в повторном матче «викинги» на своей арене добудут победу еще в основное время и выйдут в следующий раунд Кубка Англии. 0

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