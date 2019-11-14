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    Удержит ли Таиланд лидерство?

    Малайзия — Таиланд. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 14 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионат мира по футболу-2022
    Прогноз на Малайзия — Таиланд
    Игроки сборной Таиланда
    В четверг, 14 ноября, в пятом туре группового этапа второго квалификационного раунда отборочного этапа ЧМ-2022 в азиатской зоне сборная Малайзии на своем поле примет национальную команду Таиланда. Начало встречи — в 15:45 по мск. Прогноз на Малайзия — Таиланд.

    Малайзия

    Национальная команда Малайзии, которая на данный момент занимает 158 место в рейтинге ФИФА, начала отборочный турнир к ЧМ-2022 еще с первого квалификационного раунда азиатской зоны.

    На том этапе малазийцы легко сломили сопротивление сборной Восточного Тимора, дважды обыграв своего оппонента: 7:1 — дома и 5:1 — на выезде.

    Второй этап отбора «тигры» начали с выездной виктории над сборной Индонезии (3:2), а в следующем матче они проиграли команде ОАЭ со счетом 1:2.

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    Третья игра закончилась гостевым поражением от сборной Вьетнама со счетом 0:1. С тремя очками они расположились на четвертом месте в группе G.

    Таиланд

    Сборная Таиланда, в отличии от своего противника, принимала участие в Кубке Азии-2019, где добралась до 1/8 финала, проиграв там Китаю со счетом 1:2.

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    После трех матчей квалификационного этапа ЧМ-2022 «боевые слоны» с семью очками идут первыми в группе G, опережая второй Вьетнам по разнице мячей.

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    Начали они отборочную компанию с домашней мировой с вьетнамцами (0:0), после чего выиграли две игры, поочередно одолев на выезде Индонезию (3:0) и дома ОАЭ (2:1).

    В прошлом году эти сборные играли между собой дважды на Сузуки Кап, закончив оба поединка вничью — 0:0 и 2:2.

    Прогноз на Малайзия — Таиланд

    Таиланд хоть и лидирует в группе, но особо качеством игры не впечатляет. Думаем, что удержать свои ворота на замке гости не смогут, но и забит все же должны. 0

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