«Фейеноорд» — «Янг Бойз». Прогноз (к. 3.4) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 7 ноября 2019 года

В 4 туре группового этапа Лиги Европы «Фейеноорд» будет принимать «Янг Бойз». Игра пройдет на стадионе «Де Куйп» 7 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Фейеноорд» — «Янг Бойз».

«Фейеноорд»

В матче 1 тура группового этапа ЛЕ клуб из Роттердама потерпел поражение в гостях у «Рейнджерс» (0:1). Во втором поединке этапа «Фейеноорд» победил дома «Порту» (2:0) и стал лидером квартета.

Тем не менее, в трех турах группового этапа команда набрала лишь три очка, из-за чего занимает последнее место в группе G. Ранее она проиграла «Янг Бойз» (0:2) в Швейцарии.

После четырех матчей без побед при трех поражениях включая и неудачу с «Аяксом» в национальном чемпионате привели к отставке наставника Япа Стама и приход на его место Дика Адвоката.

«Фейеноорд» расположился на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата Нидерландов с 17 баллами после первой победы с новым рулевым в матче против «Венло» (3:0).

«Янг Бойз»

«Янг Бойз» в ранге чемпиона Швейцарии начал свою компанию в самом престижном еврокубке, где был сразу же выбит сербской «Црвеной Звездой».

В Берне команды сыграли со счетом 2:2, а в Белграде был зафиксирован результат 1:1, поэтому из-за правила выездного гола «пчелы» отправились сразу в групповой этап ЛЕ.

В первом туре ЛЕ «желто-черные» проиграли в Португалии «Порту» (1:2).

С тех пор клуб не знал поражений уже девять матчей кряду во всех турнирах. Потому идет на первом месте как в чемпионате Швейцарии, так и группе Лиги Европы. В ЛЕ у бернцев три очка.

Тем не менее, в прошлом туре чемпионата Швейцарии бернцы проиграли «Серветту» (0:3).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,2, тогда как успех гостей оценивается в 3,1, а ничья — в 3,6.

Рекомендуем ставить на то, что «Фейеноорд» выиграет, и обе команды забьют за 3,4. 0