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    «Хоффенхайм» имеет хорошие шансы на продление серии

    «Хоффенхайм» — «Падерборн». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Бундеслига 1 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Хоффенхайм» — «Падерборн»
    Беньямин Хюбнер
    В 10 туре немецкой Бундеслиги 1 «Хоффенхайм» сыграет с «Падерборном». Место встречи команд — город Зинсхайм, стадион «Рейн-Неккар-Арена». Начало в 22:30 мск. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Падерборн».

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» — десятая команда чемпионата с 14 очками в активе. Сейчас хозяева в таком положении, что поражение им не особо страшно, поскольку ближайший конкурент — « Герта» — находится в трех баллах. А вот победа может поднять «Хоффе» вверх на несколько строчек.

    «Сине-белые» продемонстрировали хорошие результаты в последних четырех матчах. Они одержали 4 победы кряду. В прошлый раз команда вышла в 1/8 финала Кубка Германии благодаря победе над «Дуйсбургом» со счетом 0:2. До этого была игра в чемпионате, в которой коллектив переиграл «Герту» 2:3.

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    В позапрошлом туре «Хоффенхайм» разобрался с «Шальке» (2:0), а еще раньше представители Зинсхайма неожиданно обыграли «Баварию» 1:2.

    В команде есть проблемы. Нортвейт, Цубер, Стафилидис и Рибейро имеют проблемы со здоровьем и могут пропустить матч.

    «Падерборн»

    «Падерборн» отчаянно пытается цепляться за прописку в элите на следующий сезон, но пока что у команды это плохо получается. Гости находятся на дне таблицы с 4 очками.

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    «Черно-синие» выиграли только один раз. Единственная победа была у команды в прошлом туре чемпионата над «Фортуной» (2:0). Кроме этого, после международной паузы коллектив провел еще две встречи, которые проиграл. Речь идет о матчах с «Кельном» (3:0) и «Байером» (1:0).

    Стоит добавить, что «Падерборн» пропустил 22 гола. Это больше, чем у любой другой команды нынешнего сезона Бундеслиги.

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    • Команда проиграла 3 из 4 выездных поединков чемпионата. Так что в гостях «Падерборну» тяжело набирать очки. Ему это удавалось лишь раз.

    Прогноз

    «Хоффенхайм» показал хороший результат. Эту игру команда проведет дома, поэтому ее действительно можно считать фаворитом. 1.51 и 6.20 — вот такие коэффициенты дают букмекеры.

    «Хоффе» забивал не менее двух мячей в четырех выступлениях кряду. Предлагаем поставить на то, что хозяева выиграют матч, а тотал поединка будет больше 2.5. Коэффициент — 1.89. 0

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