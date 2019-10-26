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    Как сыграет «Вердер» с проблемным «Байером»?

    «Байер» — «Вердер». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Бундеслиги 26 октября 2019 года

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    Прогноз на «Байер» — «Вердер»
    Джош Сарджент
    В девятом туре немецкой Бундеслиги «Байер» будет принимать «Вердер». Игра пройдет на «Бай-Арене» 26 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Байер» — «Вердер».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 26 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Байер»

    За восемь туров чемпионата Германии команда из Леверкузена смогла набрать 14 баллов и заняла 9 место в таблице.

    После поражения в первом матче группового этапа Лиги чемпионов от «Локомотива» (1:2) «львы» сумели одержать 2 победы в домашнем первенстве.

    Подопечные Петера Боса взяли верх над «Унионом» (2:0) и «Аугсбургом» (0:3). А затем «фармацевты» вновь уступили на евроарене. На этот раз «Ювентусу» (3:0).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В 7 туре Бундеслиги «Байер» разошелся миром с «Лейпцигом» (1:1), а в следующем матче чемпионата команда проиграла «Айнтрахту» (3:0). В 3 поединке в ЛЧ леверкузенцы оказались слабее «Атлетико» (1:0).

    «Вердер»

    В своих восьми играх чемпионата клуб из Бремена сумел заработать 9 баллов, из-за чего он находится лишь на 12 месте в турнирной таблице.

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    • Последний раз зелено-белые побеждали в Бундеслиге 14 сентября. В 4 туре в Берлине гости взяли верх над «Унионом» (1:2). Затем подопечные Флориана Кофельдта крупно переиграли «Лейпцигу» дома (0:3).

    28 сентября «Вердер» расписал мировую с «Боруссией» Д (2:2), а спустя неделю бременцы не выявили сильнейшего в противостоянии с «Айнтрахтом» (2:2).

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    11 октября команда потерпела поражение от «Санкт-Паули» в товарищеской встрече (1:0), а чуть позже «Вердер» сыграл вничью с «Гертой» (1:1).

    Прогноз

    Букмекеры считают «Байер» фаворитом этой встречи, оценивая его победу коэффициентом 1,64, на ничью они дают коэффициент 4,50, а на победу «Вердера» — 4,80.

    После выездного поединка в Лиге чемпионов хозяева встречи не смогут полностью восстановиться к домашней игре. Гости попытаются воспользоваться спадом формы «фармацевтов». Наш прогноз на матч — победа «Вердера» с форой +1,5 с коэффициентом 1,55. 0

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