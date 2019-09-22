«Динамо» — «Сочи». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч РПЛ 22 сентября 2019 года

В десятом туре российской Премьер-лиги «Динамо» будет принимать «Сочи». Матч состоится 22 сентября на «ВТБ Арене». Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Динамо» — «Сочи».

«Динамо»

В девяти турах Премьер-лиги столичный коллектив сумел заработать 10 очков. С разницей голов 6:6 команда занимает 11 строчку в таблице.

В последних 5 официальных матчах бело-голубые победили только раз, в других же встречах клуб из Москвы терял очки. После ничьи со «Спартаком» (0:0) динамовцы проиграли «Зениту» (0:2), а затем уступили «Локомотиву» (1:2).

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Но в поединке 24 августа «Динамо» уверенно разобралось с «Тамбовом» на выезде (0:2).

Затем подопечные Дмитрия Хохлова вновь сыграли в безголевую ничью с «Крыльями Советов» (0:0) и с «Уфой» (0:0). Между этими поединками команда провела товарищескую встречу с латвийским клубом РФШ, но и там соперники разошлись миром (1:1).

«Сочи»

Сейчас сочинцы находятся в зоне вылета на 15 месте в турнирной таблице. В 9 матчах эта команда набрала всего 6 очков и успела пропустить 11 голов, забив при этом лишь 5 мячей.

После трех ничьих кряду в поединках с «Уфой» (0:0), ЦСКА (0:0) и «Оренбургом» (1:1) подопечные Александра Точилина проиграли «Уралу» (3:1).

Первая же победа в сезоне была добыта в выездной встрече с «Рубином» (0:3). А во время паузы на отборочный цикл Евро-2020 клуб «Сочи» уступил «Зениту» в товарищеском матче.

Вернувшись в РПЛ, коллектив Точилина опять потерпел поражение в официальном поединке. У себя дома команда не оказалась слабее «Локомотива» (0:1).

Прогноз

На победу «Динамо» в этой встрече букмекеры предлагают котировку 1,70, ничейный исход оценивается коэффициентом 3,70, а в победу «Сочи» верят слабо, давая на нее — 5,60.

Московский клуб часто теряет очки в матчах с равными по силе соперниками, но обыграть «Сочи» на своем поле они сумеют. Наш прогноз на матч — победа «Динамо» с коэффициентом 1,70. 0