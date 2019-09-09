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    В Кардиффе зрители не увидят много забитых мячей

    Уэльс — Белоруссия. Прогноз (к. 1.72) и ставки на товарищеский матч 9 сентября 2019 года

    Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Уэльса Прогнозы на сборную Белоруссии
    Прогноз на Уэльс — Белоруссия
    Райан Гиггз
    В понедельник, 9 сентября, в контрольном поединке сборная Уэльса в Кардиффе сыграет с командой Белоруссии. Игра начнется в 21:45 по мск. Прогноз на Уэльс — Белоруссия.

    Уэльс

    Валлийская команда три дня тому назад обыграла сборную Азербайджана со счетом 2:1 в домашнем поединке пятого тура отборочного этапа Евро-2020.

    Этой викторией «драконы» смогли прервать свою серию поражений, которая на тот момент состояла из двух встреч кряду.

    В этот период сборная Уэльса проиграла в гостях Хорватии (1:2) и Венгрии (0:1) в квалификационных играх чемпионата Европы.

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    • Имея на своем счету шесть очков после четырех матчей отбора к Евро-2020 (еще есть виктория над Словакией 1:0 дома), валлийцы идут третьими, уступая первым двум строкам три пункта.

    Белоруссия

    Сборная Белоруссии также одержала викторию в последнем своем поединке, одолев на выезде команду Эстонии (2:1).

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    Таким образом, белорусы прервали 4-матчевую проигрышную серию, пришедшую на поединки квалификации чемпионата Европы.

    В этот период «белые крылья» дважды уступили Северной Ирландии (0:1 и 1:2), а также Голландии (0:4) в гостях и Германии (0:2) дома.

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    С тремя баллами национальная команда Белоруссии занимает четвертое место, отставая от второй проходной строки на шесть пунктов.

    Последний раз эти команды играли между собой в отборе ЧМ-2002. И тогда эти команды обменялись домашними победами (1:0 и 1:2).

    Прогноз на Уэльс — Белоруссия

    Учитывая характер матче, не думаем, что он будет изобиловать голами. Предлагаем поставить — ТМ 2,5. 0

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    Уэльс — Белоруссия. Прогноз (к. 1.72) и ставки на товарищеский матч 9 сентября 2019 года. Прогноз на Уэльс — Белоруссия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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