Уэльс — Белоруссия. Прогноз (к. 1.72) и ставки на товарищеский матч 9 сентября 2019 года

В понедельник, 9 сентября, в контрольном поединке сборная Уэльса в Кардиффе сыграет с командой Белоруссии. Игра начнется в 21:45 по мск. Прогноз на Уэльс — Белоруссия.

Уэльс

Валлийская команда три дня тому назад обыграла сборную Азербайджана со счетом 2:1 в домашнем поединке пятого тура отборочного этапа Евро-2020.

Этой викторией «драконы» смогли прервать свою серию поражений, которая на тот момент состояла из двух встреч кряду.

В этот период сборная Уэльса проиграла в гостях Хорватии (1:2) и Венгрии (0:1) в квалификационных играх чемпионата Европы.

Имея на своем счету шесть очков после четырех матчей отбора к Евро-2020 (еще есть виктория над Словакией 1:0 дома), валлийцы идут третьими, уступая первым двум строкам три пункта.

Белоруссия

Сборная Белоруссии также одержала викторию в последнем своем поединке, одолев на выезде команду Эстонии (2:1).

Таким образом, белорусы прервали 4-матчевую проигрышную серию, пришедшую на поединки квалификации чемпионата Европы.

В этот период «белые крылья» дважды уступили Северной Ирландии (0:1 и 1:2), а также Голландии (0:4) в гостях и Германии (0:2) дома.

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С тремя баллами национальная команда Белоруссии занимает четвертое место, отставая от второй проходной строки на шесть пунктов.

Последний раз эти команды играли между собой в отборе ЧМ-2002. И тогда эти команды обменялись домашними победами (1:0 и 1:2).

Прогноз на Уэльс — Белоруссия

Учитывая характер матче, не думаем, что он будет изобиловать голами. Предлагаем поставить — ТМ 2,5. 0