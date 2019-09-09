Уэльс — Белоруссия. Прогноз (к. 1.72) и ставки на товарищеский матч 9 сентября 2019 года

Уэльс
Валлийская команда три дня тому назад обыграла сборную Азербайджана со счетом 2:1 в домашнем поединке пятого тура отборочного этапа Евро-2020.
Этой викторией «драконы» смогли прервать свою серию поражений, которая на тот момент состояла из двух встреч кряду.
В этот период сборная Уэльса проиграла в гостях Хорватии (1:2) и Венгрии (0:1) в квалификационных играх чемпионата Европы.
Имея на своем счету шесть очков после четырех матчей отбора к Евро-2020 (еще есть виктория над Словакией 1:0 дома), валлийцы идут третьими, уступая первым двум строкам три пункта.
Белоруссия
Сборная Белоруссии также одержала викторию в последнем своем поединке, одолев на выезде команду Эстонии (2:1).
Таким образом, белорусы прервали 4-матчевую проигрышную серию, пришедшую на поединки квалификации чемпионата Европы.
В этот период «белые крылья» дважды уступили Северной Ирландии (0:1 и 1:2), а также Голландии (0:4) в гостях и Германии (0:2) дома.
С тремя баллами национальная команда Белоруссии занимает четвертое место, отставая от второй проходной строки на шесть пунктов.
Последний раз эти команды играли между собой в отборе ЧМ-2002. И тогда эти команды обменялись домашними победами (1:0 и 1:2).
Прогноз на Уэльс — Белоруссия
Учитывая характер матче, не думаем, что он будет изобиловать голами. Предлагаем поставить — ТМ 2,5. 0