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    Оторвется ли Дания от преследователей в Группе D?

    Грузия — Дания. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 8 сентября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Дании
    Прогноз на Грузия — Дания
    Кристиан Эриксен
    В шестом туре квалификационного раунда Чемпионата Европы Грузия на «Динамо-Арене имени Бориса Пайчадзе» будет принимать Данию. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на Грузия — Дания.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа D 08 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 3.90
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    Грузия

    За 4 тура отборочных матчей на Евро-2020 грузины смогли заработать всего три очка. С разницей голов 4:8 команда занимает предпоследнюю позицию в Группе D.

    Сперва в Тбилиси «Крестоносцы» проиграли Швейцарии (0:2). А после этого, отправившись в гости к ирландцам, подопечные Владимира Вайсса минимально уступили хозяевам (1:0).

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    В третьем туре Грузия уверенно победила Гибралтар (3:0), но в последнем матче квалификации команда вновь оступилась во встрече с датчанами (5:1).

    Дания

    «Алая гвардия» сыграла столько де туров. За 4 матча подопечные Оге Харейде заработали 8 очков, благодаря чему занимают вторую строчку в таблице.

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    • Свой путь в квалификации датчане начали с боевой ничьи в выездной встрече со швейцарцами. На «Санкт-Якоб Парк» команды забили шесть голов на двоих (3:3).

    Домашняя игра в Копенгагене против Ирландии также завершилась миром (1:1).

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    В четвертом туре на стадионе «Телла Паркен» Дания легко справилась с Грузией и завоевала первую победу в отборочном цикле (5:1).

    Прогноз

    На победу Грузии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5,40, на ничью — 3,80, а на победу Дании — 1,70.

    Наш прогноз на матч — победа Дании с коэффициентом 1,70. 0

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