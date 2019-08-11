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    БАТЭ разомнется на «энергетиках»

    БАТЭ — «Энергетик-БГУ». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 11 августа 2019 года

    Прогнозы на БАТЭ
    Прогноз на БАТЭ — «Энергетик-БГУ»
    Яссе Туоминен
    В воскресенье, 11 августа, в рамках 17-го тура чемпионата Белоруссии БАТЭ дома сыграет с минским «Энергетиком». Начало встречи — в 18:45 по мск. Прогноз на БАТЭ — «Энергетик-БГУ».

    БАТЭ

    Борисовчане после 15 матчей текущего первенства идут на втором месте, имея в своем активе 37 очков, что на два меньше, чем у первого брестского «Динамо», имеющего на игру больше.

    На внутренней арене «желто-синие» теряли очки последний раз еще в июне месяце, когда в гостевом матче чемпионата сыграли вничью с «Ислочью» — 0:0.

    После того поединка БАТЭ в чемпионате и Кубке страны только побеждал — трижды в белорусском первенстве и дважды в кубковых соревнованиях.

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    • Накануне «батоны» провели матч в Лиге Европы, где на третьем раунде квалификации в гостях обыграли боснийский клуб «Сараево» со счетом 2:1. В ЛЕ они попали из Лиги чемпионов, из которой были выбиты норвежским «Русенборгом».

    «Энергетик-БГУ»

    «Энергетики» после 13-летнего перерыва только в этом сезоне вернулись в высший свет белорусского футбола, став вторыми в прошлом году в первой лиге.

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    После 16 туров минская команда идет на 12 месте из 16-ти коллективов, заработав в этих встречах 14 очков и опережает зону вылета на четыре балла.

    За последние четыре игры в чемпионате Белоруссии «бело-синие» смогли победить только раз, одолев одного из аутсайдеров на его территории (4:3).

    Последние две встречи «Энергетика-БГУ» пришлись на кубковые соревнования. Сперва они разгромили команду из низшей лиги, но затем проиграли «Ислочи» — 2:3.

    Прогноз на БАТЭ — «Энергетик-БГУ»

    Даже несмотря на то, что БАТЭ провел непростой поединок на евроарене, борисовчане не должны испытать проблем с предстоящим соперником. Ставим на хозяев с форой. 0

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    БАТЭ — «Энергетик-БГУ». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 11 августа 2019 года. Прогноз на БАТЭ — «Энергетик-БГУ». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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