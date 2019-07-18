«Рейнджерс» — «Сент-Джозефс». Прогноз (к. 2.55) и ставки на матч Лиги Европы УЕФА 18 июля 2019 года

После уверенной победы со счетом 0:4 на выезде «Рейнджерс» примет «Сент-Джозефс» у себя дома на арене «Айброкс» в Глазго. Старт поединка назначен на 21:45 по мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Сент-Джозефс».

«Рейнджерс»

Клуб из Шотландии довольно неплохо входит в сезон. С начала июля команда провела 3 поединка и одержала 3 победы. В товарищеской встрече удалось выиграть 5:0 у «Оксфорд Юнайтед». После победы в ЛЕ «Рейнджерс» одолел «Марсель» 4:0 и тоже в рамках товарищеского поединка.

Подопечные Стивена Джеррарда практически во втором раунде. Им осталось лишь отыграть второй матч, причем это можно сделать в экономном режиме, ведь впереди еще весь сезон.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Рейнджерс» очень опытный соперник, если говорить о еврокубках. В прошлом году «Джерс» попали в групповой этап, однако не сумели выйти в плей-офф. В этом году Стиви Джи и его футболисты постараются повторить достижение и, наконец, снова оказаться среди 32 лучших команд турнира.

«Сент-Джозефс»

Клуб из Гибралтара всего лишь третий раз участвует в еврокубковом турнире. В позапрошлом сезоне команда вылетела в первом раунде, а в прошлом — на предварительной стадии.

В этом году для «Сент-Джозефс» квалификация снова началась с предварительного раунда, в котором гости выиграли у «Приштины» с общим счетом 3:1.

Шансы на выход в следующий раунд у «святых» очень маленькие. Сами они тоже это понимают, поэтому поедут и просто сыграют в свое удовольствие, ведь терять гостям уже нечего.

Прогноз

Букмекеры убрали коэффициент на победу «Рейнджерс» оставив лишь цифру 44.0 на победу «Сент-Джозефс». Ничья оценена коэффом 24.0.

Предлагаем ставку «мультисчет» с исходами 4:0, 5:0 и 6:0. Коэффициент составляет 2.55. «Рейнджерс» легко обыграл соперника на выезде, поэтому должен сделать то же самое дома. 0