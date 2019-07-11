«Пюник» — «Шкупи». Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги Европы 11 июля

В рамках первого раунда квалификации Лиги Европы армянский «Пюник» будет принимать македонский «Шкупи». Встреча пройдет 11 июля на «Городском стадионе» в Гюмри. Начало матча — в 16:30 мск. Прогноз на «Пюник» — «Шкупи».

«Пюник»

Прошлый сезон «Пюник» завершил с серебряными медалями чемпионата Армении. При этом команда лишь на одно очко отстала от чемпиона, которым стал «Арарат-Армения». В квалификацию Лиги Европы команда пробилась в четвертый раз подряд.

Отметим, что последнее поражение «Пюника», который с апреля возглавляет Александр Тарханов, в официальных матчах датировано еще 7 апреля. После этого команда не проигрывала в девяти поединках и во всех забивала голы.

В новом сезоне команда еще не проводила официальных матчей, и открывает его квалификацией Лиги Европы. Что касается спаррингов, то «Пюник» летом сыграл вничью с австрийским «Хартбергом» (1:1), словенской «Мурой» (2:2), проиграл «Уралу» (0:3), а выиграл у польской «Краковии» (1:0).

Отметим, что год назад «Пюник» остановился в шаге от выхода в групповой этап Лиги Европы. Команде удалось пройти македонский «Вардар» и казахстанский «Тобол», однако «Маккаби» Тель-Авив оказался армянской команде не по зубам.

«Шкупи»

По итогам предыдущего сезона «Шкупи» занял четвертое место в чемпионате Македонии, завоевав право попробовать свои силы в квалификации Лиги Европы.

Стоит отметить, что «Шкупи» очень неудачно играл на выезде в прошлом сезоне. В чемпионате Македонии команда в гостях набрала только 15 очков в 18 матчах, потерпев одиннадцать поражений.

Все прогнозы на футбол

Летом команда померилась силами с украинским «Мариуполем» (2:2) и румынским «КСМС Яссы» (1:3)

В прошлом сезоне «Шкупи» впервые в новой истории клуба попал в квалификацию Лиги Европы и оступился уже на первом раунде, проиграв «Рейнджерс».

Прогноз

На победу «Пюника» в домашнем матче дается коэффициент 1,64, на ничью — 3,68, а на победу «Шкупи» — 5,75.

Фаворит в этой встрече очевиден. «Пюник» обладает и большим опытом, и более качественным подбором исполнителей.

Наш прогноз на матч — победа «Пюника» с коэффициентом 1,64. 0