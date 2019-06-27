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    Матч вице-чемпионов Андорры и Гибралтара не принесет много голов

    «Сан-Жулиа» — «Европа». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 27 июня 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Сан-Жулиа» — «Европа»
    Футболист ФК «Европа»
    В четверг, 27 июня, в первом поединке предварительного раунда Лиги Европы андоррская команда «Сан-Жулиа» сыграет с футбольным клубом «Европа» из Гибралтара. Начало встречи — 21:00 по мск. Прогноз на «Сан-Жулиа» — «Европа».

    «Сан-Жулиа»

    «Сан-Жулиа» в минувшем чемпионате Андорры стала серебряным призером, уступив первой «Санта Коломе» всего лишь на один балл.

    «Оранжево-черные» возьмут для себя старт в девятом евротурнире. И только в одном случае они смогли преодолеть хотя бы один раунд.

    Это случилось в сезоне 2009/10 в первом раунде отбора Лиги чемпионов. Тогда представители Андорры прошли клуб из Сан-Марино «Тре Фиори», одолев его в серии послематчевых пенальти (оба матча по 1:1).

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    «Сан-Жулиа» на европейской арене еще ни разу не побеждала, сыграв три раза вничью при 15 поражениях, разница мячей в этих поединках составила — 3:54.

    «Европа»

    ФК «Европа», как и его предстоящий противник, завоевал серебряные медали на внутренней арене в минувшем сезоне, отстав от победителя первенства на два пункта.

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    «Дельфины» возьмут шестой старт в еврокубковой компании. И только один раз они смогли преодолеть одного противника.

    В сезоне 2016/17 «черно-зеленые» выбили армянский «Пюник» (2:0 и 1:2) в первом отборочном раунде Лиги Европы, на следующем этапе проиграли дважды по 0:1 шведскому АИКу.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Всего на евроарене «Европа» провела 12 матчей, в которых она две игры выиграла, одну закончила вничью и девять встреч проиграла, разница мячей — 7:27.

    Прогноз на «Сан-Жулиа» — «Европа»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ФК «Европа» предлагают — 1.65.

    На победу «Сан-Жулии» дают — , ничья оценена — в 3.10.

    Зачастую домашние матчи «Сан-Жулии» в Европе заканчиваются малорезультативно. Прогнозируем, что и этот поединок будет «низовым». 0

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    «Сан-Жулиа» — «Европа». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 27 июня 2019 года. Прогноз на «Сан-Жулиа» — «Европа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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