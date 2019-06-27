«Сан-Жулиа» — «Европа». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 27 июня 2019 года

В четверг, 27 июня, в первом поединке предварительного раунда Лиги Европы андоррская команда «Сан-Жулиа» сыграет с футбольным клубом «Европа» из Гибралтара. Начало встречи — 21:00 по мск. Прогноз на «Сан-Жулиа» — «Европа».

«Сан-Жулиа»

«Сан-Жулиа» в минувшем чемпионате Андорры стала серебряным призером, уступив первой «Санта Коломе» всего лишь на один балл.

«Оранжево-черные» возьмут для себя старт в девятом евротурнире. И только в одном случае они смогли преодолеть хотя бы один раунд.

Это случилось в сезоне 2009/10 в первом раунде отбора Лиги чемпионов. Тогда представители Андорры прошли клуб из Сан-Марино «Тре Фиори», одолев его в серии послематчевых пенальти (оба матча по 1:1).

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«Сан-Жулиа» на европейской арене еще ни разу не побеждала, сыграв три раза вничью при 15 поражениях, разница мячей в этих поединках составила — 3:54.

«Европа»

ФК «Европа», как и его предстоящий противник, завоевал серебряные медали на внутренней арене в минувшем сезоне, отстав от победителя первенства на два пункта.

«Дельфины» возьмут шестой старт в еврокубковой компании. И только один раз они смогли преодолеть одного противника.

В сезоне 2016/17 «черно-зеленые» выбили армянский «Пюник» (2:0 и 1:2) в первом отборочном раунде Лиги Европы, на следующем этапе проиграли дважды по 0:1 шведскому АИКу.

Календарь и таблица Лиги Европы

Всего на евроарене «Европа» провела 12 матчей, в которых она две игры выиграла, одну закончила вничью и девять встреч проиграла, разница мячей — 7:27.

Прогноз на «Сан-Жулиа» — «Европа»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ФК «Европа» предлагают — 1.65.