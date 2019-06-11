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    Сыграет ли недооценка соперника против России в матче с Кипром?

    Россия — Кипр. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч квалификации Евро-2020 11 июня 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на футбол России
    Прогноз на Россия — Кипр
    Сборная России
    Во вторник, 11 июня, сборная России сыграет со сборной Кипра в рамках 4-го тура отбора к грядущему чемпионату Европы-2020. Матч пройдет на арене «Нижний Новгород» и начнется в 21:45 мск. Прогноз на Россия — Кипр.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа I 11 Июня 2019 года
    Россия
  • Москва
    •  Россия 21:45 Кипр Кипр
    • Коэффициенты на матч
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    Россия

    После домашнего ЧМ-2018, в рамках Лиги Наций сборная России стала второй, пропустив вперед по дополнительным показателям Швецию.

    Россияне обыграли Турцию (2:1 и 2:0), разошлись миром и проиграли Швеции (0:0 и 0:2), а в товарищеских матчах разгромили Чехию (5:1) и неудачно сыграли с Германией (0:3).

    Все прогнозы на Евро-2020

    Отбор к Евро-2020 россияне начали в марте с выезда в Брюссель, где были без шансов обыграны командой Бельгии — 1:3. Через три дня сборная России разгромила на выезде Казахстан (4:0).

    Накануне отборочной встречи с Сан-Марино российская команда провела контрольный матч с «Чертаново» (6:0). Сан-Марино был повержен еще крупнее — с рекордным счетом 9:0 (4 гола забил Артем Дзюба, 2 — Федор Смолов).

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    • Юрий Газинский, который не сыграет в ближайших отборочных матчах из-за травмы, так же как и Денис Черышев.

    Сборная России находится на второй строчке турнирной таблицы в группе I с 6 очками, отставая от лидирующей Бельгии на 3 очка. У Шотландии, идущей третьей, также 6 очков.

    Кипр

    Киприоты неудачно выступили в первом розыгрыше Лиги наций, опустившись из Лиги С в Лигу Д как худшая команда из занявших третье место.

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    В квартете с Норвегией (0:2, 0:2), Болгарией (1:2, 1:1) и Словенией (2:1, 1:1) они с пятью очками заняли третье место.

    В отборе к Евро-2020 островитяне в марте стартовали с домашнего разгрома команды Сан-Марино (5:0), но во втором туре они были повержены Бельгией на своей территории со счетом 0:2.

    Россия — Кипр: прогноз на тоталы

    В июне сборная Кипра на выезде уступила команде Шотландии со счетом 1:2, едва не уйдя от поражения на последних минутах, но тут же пропустив снова.

    Сборная Кипра с тремя очками находится на четвертой позиции в группе I, отставая от первой строки на шесть баллов.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают полное преимущество хозяевам: победа России — 1.22, победа Кипра — 14.75, ничья — 6.25.

    Киприоты — противник не такой «плюшевый» как Сан-Марино, особенно на своем поле, и готовый биться до конца. Но прогнозируем, что команда Черчесова не упустит три очка.

    Ждать изобилия голов не стоит, киприоты не пропускают больше двух в последних матчах. Интересны варианты «забьют обе — нет» за 1,50 и «Гол в обоих таймах» за 1,60. 0

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    Россия — Кипр. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч квалификации Евро-2020 11 июня 2019 года. Прогноз на Россия — Кипр. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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